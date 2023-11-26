「午後の紅茶」又有新花樣了！深受奶茶控喜愛的日本茶飲品牌「午後の紅茶」，多年來在台日兩地都有不少忠實的愛好者，除了經常和迪士尼推出聯名的瓶中娃娃飲料組，「午後の紅茶」在日本也經常有不同新穎的活動，成功在網路引起話題，如今又在東京、大阪、北海道、福岡等日本6大都市推出限定的「冬季奶茶快閃餐車」，提供路過民眾免費的熱奶茶，連杯子都特別設計成典雅的外型，近期如果你剛好要到這些城市，就能趁機蹭一波了。
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▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社
日本KIRIN旗下的熱銷茶飲「午後の紅茶」，一路以來販售多種風味的茶飲，像是奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶等，由於使用與現泡茶相似的手法，保留住正統紅茶的濃厚香氣，因此擄獲了不少日本人與台灣人的心。最近「午後の紅茶」又成功在日本網路引起話題，因為從2023年11月25日開始到2024年1月14日期間，將有一台「午後の紅茶 冬季奶茶快閃餐車」依序會在札幌、名古屋、仙台、大阪、東京、福岡共6大城市出沒，並發放免費的熱奶茶。
▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社
這個活動其實是因應即將到來的聖誕節所舉辦，所以快閃餐車出沒的地點，都是這6大都市裡有聖誕燈飾的場所，像是北海道的「札幌市北3条廣場」、大阪的「YODOBASHI梅田」、東京「Tokyo Midtown Courtyard」等，不過要注意的是，每個地點幾乎僅限週末二日快閃，而且一人只能領一杯免費熱奶茶，所以不僅要注意日期，也別因為貪心而多拿了喔。
▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社
午後の紅茶 冬季奶茶快閃餐車
北海道・札幌
地點：札幌市北3条広場（北海道札幌市中央区北2条西4丁目〜北3条西4丁目）
日期：2023年11月25日、26日
時間：12:00～20:00
愛知・榮
地點：三越前HIROBAs（愛知県名古屋市中区栄3丁目5-10の先、久屋大通公園内）
日期：2023年12月2日、3日
時間：12:00～20:00
宮城・仙台
地點：勾当台公園 市民広場（宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7）
日期：2023年12月8日、9日、10日
時間：12:00～20:00
大阪・梅田
地點：YODOBASHI梅田 1F南東入口前（大阪府大阪市北区大深町1-1）
日期：2023年12月16日、17日
時間：12:00～20:00
東京・赤坂
地點：Tokyo Midtown Courtyard（東京都港区赤坂9-7）
日期：2023年12月23日、24日
時間：12:00～20:00
福岡・天神
地點：福岡三越獅子廣場（福岡県福岡市中央区天神2-1-1 ソラリアターミナルビル1F）
日期：2024年1月13日、14日
時間：12:00～20:00