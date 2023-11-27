在日本與台灣都擁有相當高人氣的滿島光，為了第60屆金馬獎特地來台擔任頒獎人，也讓不少鐵粉再度陷入女神的魅力！出道近30年的滿島光，當初以歌手身份開始踏入演藝圈，後來歷經團體解散才跨足戲劇界，才成為今日光芒四射的日本實力派女演員，從「四重奏」的大提琴手「小雀」、「我的超人媽媽」的單親媽媽「小春」，再到「First Love」的計程車司機「野口也英」，都讓我們看到滿島光千變萬化的演技，如果你對她有興趣，就不能錯過這些滿島光的出道故事和代表作。



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▲圖片來源／IG@hikarimitsushima



滿島光介紹

1985年11月30日出生於沖繩的滿島光，因為祖父是法裔美國人，所以滿島光擁有四分之一的外國血統，滿島光在10歲那年被朋友帶去一同參加第2屆「安室奈美惠 with Super Monkey's」的徵選，最後意外得到冠軍，也因此免費獲得一年沖繩演藝學校的栽培機會，成為安室奈美惠的學妹之一。

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後來經過演藝學校的訓練，滿島光經由校內選拔，在1997年以藝名「HIKARI」出道，並加入男女7人團體「Folder」，後來因為男性成員適逢變音期，最終改組成為女子團體「Folder5」的一員。Folder5的第3支單曲正是「航海王」人氣片頭曲之一的「Believe」，當時雖然風靡一時，只可惜活動3年就在2003年宣布解散，滿島光一度失去生活目標，對高中的校園生活也興趣缺缺，後來決定往戲劇圈踏足後，試鏡也不斷碰壁，直到2005年試鏡中選並參演「超人力霸王馬克斯」，才算正式步入演員這條大道，並在2009年園子溫執導的「愛的曝光」當中嶄露瘋狂的演技，逐漸引起觀眾的關注。

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滿島光在家中是長女，而她底下的手足也都在各個領域有不錯的發展，特別是最大的弟弟「滿島真之介」也是日本演藝圈當今相當知名的演員，原本滿島真之介對演藝圈沒什麼興趣，但在騎單車環遊日本的路途上，不斷看到姊姊拍攝的海報與雜誌，並聽到他人對滿島光的評價，才決定跟姊姊一樣走上演員之路；而妹妹「滿島南（満島みなみ）」則是模特兒，家中還有一個最小的弟弟「滿島光太郎」為日本職業籃球選手。

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滿島光必看經典作Top7

滿島光代表作：儘管如此也要活下去

永山瑛太飾演的「深見洋貴」，一直走不出15年前自己的妹妹被好友雨宮健二（風間俊介 飾）殺害的陰影，而滿島光則是飾演雨宮的妹妹「雨宮雙葉」，同樣也深受其害，這10多年來的生活都被迫貼上「加害人家屬」的標籤。沒想到洋貴、雙葉在因緣際會下相識了，但他們在認識對方後，也逐漸對彼此敞開心胸，漸漸放下過去的傷痛。雖然故事有些沉重，但在2011年播出時，兩位演員細膩的演技得到相當大的好評，因此也橫掃日劇學院賞多部大獎。

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滿島光代表作：我的超人媽媽

滿島光飾演的單親媽媽「青柳小春」，在丈夫因意外過世後為了和兩個孩子一起生活，同時兼差三份工作，又因政府規定無法順利申請到救助金，偏偏此時她得知自己罹患「再生不良性貧血」，生活更加困難。縱使小春不斷遇到困難，但也跟自己的母親有了重新對話的機會，甚至發現母親當年也有許多未對她坦白的秘密。

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滿島光代表作：SORRY青春！

如果你喜歡看輕鬆搞笑的戲劇，那就絕對不能錯過宮藤官九郎執導的「SORRY青春！」，錦戶亮飾演的是男子高校的導師、滿島光則是飾演女子高校的導師，兩校雖然水火不容，但又因為經營不善而不得不考慮合併，就在兩校試辦合班的過程中，有關於人際、戀愛、家庭等議題，都以相當爆笑的方式浮現出來，並以熱血正面的方式一一被解決，絕對跟你想像中的青春校園劇很不一樣。

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滿島光代表作：四重奏

四名經設計下「偶然」相遇、愛好彈奏弦樂的30多歲男女，一起在輕井澤共度一個冬天，為了他們的表演而進行集訓生活，但每個人背後都藏著不可告人的目的或謊言。滿島光飾演的大提琴手「世吹雀」看起來生活相當散漫，但一拿起大提琴就相當專業，有點古靈精怪的她在劇中像是氣氛調和者，不過她也是受到女主角真紀的婆婆雇用，才會接近真紀。有時輕鬆、有時懸疑的劇情，在當年引起熱議，而主角松隆子、滿島光、高橋一生、松田龍平四人還組成了限定團體「Doughnuts Hole」為本劇獻唱主題曲，展現了各自的歌唱實力。

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滿島光代表作：監獄公主

自從滿島光和宮藤官九郎在「SORRY青春！」首次合作後，滿島光就成為宮藤官九郎的御用班底，經常能在後來宮藤官九郎執導的戲劇當中，看到滿島光的身影。這部同樣具有強烈搞笑風格的「監獄公主」，可說是演員陣容相當豪華，不只滿島光，同劇演出的還有小泉今日子、菅野美穗、夏帆等人氣女星，劇情描述了5位同住牢房的女囚犯在獄中成為好友的故事，當她們得知當中的江戶川忍（夏帆 飾）是因為含冤入獄，出獄後便與女教官「若井雙葉」（滿島光 飾）策劃了一場令人捧腹大笑卻也超過癮的報復行動。

▲圖片來源／TBS



滿島光代表作：First Love初戀

日本新生代女導演寒竹百合表示，在拍攝Netflix原創日劇「First Love初戀」前，靈感是來自於宇多田光的「First Love」及「初戀」這兩首與專輯同名的歌曲。由歌手轉戰成實力派演員的「滿島光」，在劇中飾演一個單親媽媽「野口也英」，原本應擁有美好未來的她，因大學時一場意外忘了她的初戀對象晴道，更使人生規畫都變調；「佐藤健」飾演的男主角則是退役的日本自衛隊飛行員「並木晴道」，他們在90年代末期相遇，也都是彼此的初戀，並與宇多田光的這兩張專輯間隔時間一樣，談了一場橫跨20年的深刻戀愛。

▲圖片來源／Netflix Japan



滿島光代表作：拳王的教室

木村拓哉飾演的「桐澤祥吾」曾在高中拿下拳擊4冠王的燦爛紀錄，但後來在大學由於某些因素不得不放棄繼續發展，後來又碰上妻子身亡，讓他一度對人生毫無眷戀。由於親友的引薦，他來到高中當起拳擊教練，滿島光飾演的則是他的同儕熱血女教師「折原葵」，在與這些高中生相處的過程中，葵也陪伴著桐澤逐漸找回對拳擊的熱情，屬於一部青春又正向的校園戲劇。

▲圖片來源／IG@miraten_tvasahi