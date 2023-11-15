你也是海老狂粉嗎？如果你愛蝦，也愛吃日式拉麵，那就不要錯過新進駐名古屋的「沾麵 五之神製作所」（つけ麺 五ノ神製作所）！五之神製作所首次登陸日本中部地區就大手筆，11月7日於JR名古屋站內正式開幕，同步也將推出多款限定料理！

沾麵 五之神製作所

沾麵 五之神製作所於2010年在東京開業。由於以蝦湯麵為主要料理的店不多，瞬間以獨特的菜單，抓住了眾多消費者的心。2017年到2022年，沾麵 五之神都被選為東京拉麵百名店的名店。在午餐時間、購物間隙、觀光、商務差旅等多種場合，消費者都可以把握時間，在名古屋站搭車、轉車的空檔品嚐。沾麵 五之神的麵條在製作上也有不少細節和堅持哦，寬條直麵使用全粒小麥，強烈的小麥風味，使麵條有著Q彈的咬勁！與此同時，湯底以豬骨湯為基底，再加入豐富的蝦味。外觀則擺盤得像是義大利麵一樣，結合日本口味和義式風味，打造強烈的特殊風格。



▲圖片來源／ジェイアール東海フードサービス株式会社





海老沾麵

海老沾麵（海老つけ麺）售價1,030日圓，在製作過程中，主廚將使用大量的甘美嫩蝦，煮製成湯底，再搭配充滿嚼勁的麵條，保證一口接著一口，停不下來。



▲圖片來源／ジェイアール東海フードサービス株式会社





番茄海老沾麵

番茄海老沾麵（海老トマトつけ麺）價格1,030日圓。湯底呈現番茄紅的色澤！濃郁的蝦味與番茄的酸味完美搭配！除此之外，麵條也混了羅勒醬，增加層次感。這道料理深受日本女性的喜愛。

▲圖片來源／ジェイアール東海フードサービス株式会社





海老味噌沾麵

海老味噌沾麵（海老味噌つけ麺）價格1,030日圓，這道料理可說是蝦與味噌的絕佳組合！湯底滿溢著蝦的鮮味，和味噌共同營造出溫暖濃郁的香味。這道是名古屋店的限定料理哦。

▲圖片來源／ジェイアール東海フードサービス株式会社





海老油蕎麥麵

海老油蕎麥麵（海老油そば）售價較其他道稍低，為980日圓。由於沒有湯，而是直接將海老本身的鮮味鎖在調味油中，口味更加濃郁！這道料理只能在11月30日前吃到，不要錯過囉！

▲圖片來源／ジェイアール東海フードサービス株式会社





■餐廳資訊

餐廳名稱：沾麵 五之神製作所（つけ麺 五ノ神製作所）

地點：名古屋市中村區名駅1-1-4 JR名古屋站 名古屋美食通

營業時間：11：00～22：00（最後點餐時間 21：00）

休息日：無休

座位數：28座