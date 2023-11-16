還記得之前大家都在瘋日式生吐司和肉桂捲嗎？告訴你，下一個爆紅的絕對是可頌！Royal Pines Hotel Urawa 推出了像是書一樣「可翻頁的可頌吐司 Le Livre」（めくるクロワッサン食パン リーヴル），烘焙師將可頌麵團折疊成多層，猶如可前後翻動的書本！這項突破性的商品從2023年11月17日起在酒店1樓的糕點店 La Mora 發售，售價：1,100日圓（每日限量8條）！

可翻頁的可頌吐司 Le Livre

「可翻動可頌吐司 Le Livre」的食材包含日本產的小麥、北海道發酵奶油，在經過特殊的製作過程以後，麵團共折疊成27層，麵包中包含著適度的空氣量，使小麥和奶油的香氣能夠散發出來。所謂的Le Livre就是指法語的「書」。可頌書獨特的風味供顧客能夠一片片地翻閱、享用。消費者可以享用原味的可頌，當然也可以塗上草莓、藍莓、芒果等果醬，增添果香。



▲圖片來源／ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社





可翻頁的可頌吐司 Le Livre 研發主廚

這項商品由主廚内田健介所研發。內田健介在德國斯圖加特深造，在習得麵包的製造方法、歷史和文化後回日本。在那之後，他擔任熱門麵包店「MAISON KAYSER」的總廚，MAISON KAYSER在全日本有約30間分店。自2020年1月起，內田主廚也擔任Royal Pines Hotel Urawa的首席麵包師傅。他以米粉開發出無麩質咖哩麵包「THE 咖哩飯」（THE カレーライス）獲得了2022年咖哩麵包大獎多樣創意部門的金獎。內田主廚的經歷精彩，相信這項商品也將引起瘋搶！

▲圖片來源／ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社





東京ROYAL PINES HOTEL浦和

可頌書在東京ROYAL PINES HOTEL浦和1樓的糕點店 La Mora 販售。在寬敞的店內，消費者可以直接看到製作點心的過程，並可選擇外帶或內用享用。

▲圖片來源／ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社





■商店資訊

飯店名稱：東京ROYAL PINES HOTEL浦和

主要設施：客房196間，公共設施包含餐廳、酒吧、宴會廳、教堂、攝影室等

交通：從JR「浦和站」西口步行7分鐘

麵包店營業時間：外帶10：00～20：00；內用上午10：00～17：00（最後點餐時間16：00）

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