想要在冬天大啖生魚片壽司、蝦蟹、海膽等等的豪華海鮮嗎？怕一道、一道點太貴的話，就選這家吧！「壽司酒場 富士山 秋葉原店」（すし酒場 フジヤマ 秋葉原店）宣布從2023年11月6日起，開始提供金目鯛海膽涮涮鍋、鮪魚、鮭魚卵等約90種菜色吃到飽的高CP值方案！

涮涮鍋方案（フジヤマ海鮮しゃぶしゃぶプラン）

在JR秋葉原站步行1分鐘的「壽司酒場 富士山 秋葉原店」全年提供壽司吃到飽的服務，在IG等社群媒體上也時常有人分享實吃的感想！除了壽司外，店內也提供各種方案，如「毛蟹×壽司」和「牡蠣燒烤×壽司」等。最近則推出了全新的「海鮮涮涮鍋×壽司」吃到飽方案。全新方案的亮點之一是「金目鯛的海膽涮」，消費者可將金目鯛浸泡在充滿豐富海膽的湯底中食用。海膽濃郁的風味在徹底融入湯底以後，更增添了整體的層次感，一嚐便會令人停不下來。



▲圖片來源／株式会社Globridge



■方案資訊

價格：單人價 6,999日圓（含稅）

提供開始日期：2023年11月6日

■吃到飽菜單

金目鯛的海膽涮、蔥×鮪魚的涮涮鍋、20公分長的富士山壽司（鮪、鮭魚、烤牛肉、蛋，等）、富士山手捲（魚子醬、海膽、魚中背、螃蟹）、高級壽司70款（大鮪魚肚肉、中鮪魚肚肉、赤身、鮪、醃鮪、蔥鹽鮪、金目鯛、比目魚、赤蝦、鰻魚、鰻魚、炙燒秋刀魚、帶卵魚、蛋、鮭魚、章魚，約70種）、各式軍艦壽司、各種小菜





富士山豪華套餐（フジヤマプレミアムプラン）

除了上面的套餐以外，富士山豪華套餐也很受歡迎，每位客人只需8,999日圓（含稅），即可盡情享用超過90種食材，包括毛蟹、高級壽司等吃到飽。這項套餐的重點是毛蟹，其特點是肉質柔軟，並具有濃厚的海鮮風味。此外，消費者也可以點選像鮭魚卵或海膽等其他壽司，並添加蟹肉作為配料。

▲圖片來源／株式会社Globridge



■方案資訊

價格：單人價 8,999日圓

■吃到飽菜單

煮熟的毛蟹（肩部）、毛蟹味噌甲羅烤、20公分長的富士山壽司、富士山手捲、海鮮涮涮鍋、高級壽司70款

、各式軍艦壽司、各種小菜

※此方案需提前預約







富士山牡蠣咖喱燒套餐（フジヤマ牡蠣カンカン焼きプラン）

牡蠣咖喱燒套餐每位顧客只需要 7,999日圓（含稅），消費者可盡情享用牡蠣咖喱燒和高檔壽司等全90種以上的吃到飽餐點。牡蠣咖喱燒的製作方法是將牡蠣填滿罐中，然後直接以火爐蒸烤。在罐中蒸烤過後，鮮美的味道經過凝縮，牡蠣的肉質也因此鮮嫩可口。消費者也可以嘗試添加檸檬或桌上的醬油等。

▲圖片來源／株式会社Globridge



■方案資訊

價格：單人價 7,999日圓（含稅）

■吃到飽菜單

牡蠣咖喱燒、20公分長的富士山壽司、富士山手捲、海鮮涮涮鍋、高級壽司70款、各式軍艦壽司、各種小菜





富士山A套餐（フジヤマAプラン）

在富士山 A套餐中，每位顧客只需5,999日圓（含稅），即可盡情享用包括「富士山手捲壽司」在內的全90種高檔壽司。剛上市就已經引起話題的「富士山手捲壽司」，使用了魚子、海膽、鮪魚中背肉、蟹等高檔食材。

▲圖片來源／株式会社Globridge



■方案資訊

價格：單人價 5,999日圓

■吃到飽菜單

富士山手捲壽司、20公分長的富士山壽司、海鮮涮涮鍋、高級壽司70款、各式軍艦壽司、各種小菜





富士山B套餐（フジヤマBプラン）

富士山B套餐提供每位顧客以4,999日圓（含稅）的價格盡情享用約90種高檔壽司，包括長達20公分的富士山壽司。

▲圖片來源／株式会社Globridge



■方案資訊

價格：單人價 4,999日圓

20公分長的富士山壽司、海鮮涮涮鍋、高級壽司70款、各式軍艦壽司、各種小菜





▲圖片來源／株式会社Globridge

餐廳名稱：壽司酒場 富士山 秋葉原店（すし酒場 フジヤマ 秋葉原店）營業時間：16：00～23：00（最後點餐22：30）地址：東京都千代田區神田佐久間町1丁目20號