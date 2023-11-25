玥老師在 Walker 占星為大家趨吉避凶，雙子座口袋破洞別借貸，巨蟹座情緒低潮影響表現，射手座交到損友受牽連。



牡羊座：充滿活力，工作發展

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢很旺，本身就是行動派的你，這時候更能好好發揮你的執行力，在工作方面，你有什麼創新的想法，請大膽去做，不用顧慮太多，只要提前安排好計畫，你就有機會交出亮眼的成績單。







金牛座：好友相聚，放鬆心情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢穩定許多，外緣方面有不錯的發展，在職場上也跟著忙錄起來，有機會多跟周遭的同事或客戶交流，可以得到相關的訊息和資源。下班時間把三五好友約出來相聚聊天，放鬆心情讓你有更好的表現。







雙子座：倒楣上身，注意破財

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週千萬別大意，不論是工作的任務還是生活的大小事都要仔細處理，盡量避免出錯，因為就算是一點小失誤都可能被有心人放大檢視。還要留意財運不佳的問題，減少高風險的投資，這陣子需要評估自我的收支是否平衡。







巨蟹座：緩和心情，放慢腳步

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢略有不足，身體跟精神都還需要多休養，心煩意亂的時候很容易因為外界環境的變動，造成你心中無形的壓力，放慢生活的步調，嘗試讓自己的心平靜下來，別把焦慮的情緒帶給親近的人唷！







獅子座：與人爭執，別太較真

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢上下波動，面對那些生活上不順心的事情，脾氣火爆的你，會變得格外沒耐心，無形之中替自己樹立敵人。試著不要去感受不滿的情緒，這陣子放空發呆或是轉移焦點，就可以和平度過紛爭。







處女座：異性緣佳，桃花助攻

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢有愛神眷顧，身邊的異性對你留下好印象，職場中如果遇到麻煩也不用擔心，會有他人出手相助，只要保持禮貌跟友善，問題都能順利解決。感情緣分佳，與伴侶出遊享受幸福，單身的朋友也有機會脫單。







天秤座：財運滾滾，如有神助

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一在金錢運勢方面會有特別的發展，把握時機別偷懶，努力工作提升績效，能替自己增加獎金收入，跟朋友談天時也可以多注意其他賺錢的管道，有機會開創自己的斜槓人生，讓四面八方都有你的財源。







天蠍座：保守行事，打安全牌

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢平平，各方面的進展都還在預期當中，雖然忙碌工作，但是聰明的你仍然有多餘的時間可以做自己喜歡的事情，儘管順著心情自在生活，不過需要特別提醒你，職場上別管他人的閒事，以免惹禍上身。







射手座：遠離損友，保護自己

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢欠佳，加上你天生耳根子軟，這陣子與人相處互動都需要格外小心，避免參加不重要的聚會，當朋友想勸說你投資或是創業時，請練習關上耳朵，以防因為損友的餿主意，造成自己的金錢損失。







摩羯座：財運轉強，勇敢爭取

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢穩定發展，財運也有轉強的趨勢。對於職場上的競爭激烈，好勝心強的你，反而因此被激發更多的能力，拓展其他相關的領域，找機會多拜訪幾位前輩，一起討論你的想法，替自己累積未來的能量。







水瓶座：人際融洽，合作順利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週終於擺脫低潮的氛圍，可以放下防備之心，輕鬆做自己，跟周遭的人互動融洽，順著局勢發展，想談合作或是請人幫忙都能得到不錯的回應。感情緣分良好，身邊有伴侶的支持，讓你遇到困難依然充滿電力。







雙魚座：上緊發條，拒絕拖延

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢尚可，但是在工作方面還要多努力，個性浪漫隨意的你，小心因為一時的貪玩而影響工作進度，更嚴重還可能牽連到其他與你共事的夥伴，事先設定行事曆，提醒自己上緊發條才能如期完成任務。



身處社會的我們，免不了與人合作，了解他人想法有助於彼此的溝通與合作。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。