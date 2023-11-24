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法式料理用喝的！「先喝道」新推出魚子醬金檸奶蓋伯爵茶，用料高奢、製作費工，每天限量20杯。

2023-11-24 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：先喝道 人氣：159
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業界優質搖飲品牌「先喝道」，一直是專業飲料控的口碑名單，在獲得食品界米其林ITI最高3星等級，更勇奪世界品質評鑑大賞金獎之後，要再次讓眾人驚嘆!2023年終將重磅推出～高奢「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」，值得你立刻愛心收藏衝起來！


以法式的概念呈現，「先喝道」用米其林級手搖，佐上世界三大珍饈之一的頂級食材～魚子醬，鹹鮮魚卵特有香氣，只要在料理放上一點，看上去高貴優雅，整體風味更是瞬間提升，征服味蕾。

而法式蛋白霜有著細緻的光澤，佐上紐西蘭酸奶油及魚子醬，做為整杯視覺主角，口感豐富，鹹鮮酸甜的協奏讓人意猶未盡。奶蓋採用檸檬與起司堆疊了甜味的層次，口感綿密入口即化，一口咬下讓食材在口腔充分融合。


整杯飲品以佛手柑香氣聞名的伯爵茶為基底，鋪上厚厚的特調金檸奶蓋，法式蛋白霜佐酸奶油魚子醬，再灑上貴氣的特級翻糖金粉置於奶蓋頂端，一份高奢頂級手搖下午茶就完成，驚豔味覺的絕佳體驗，奢華風手搖也可以帶給生活一點儀式感，連皇室也瘋狂！

活動資訊
首兩日11/24~11/25：買一送一(買魚子醬金檸奶蓋伯爵茶，送四季春茶王)，原價159元、特價129元。
11/26起，為保持最新鮮風味，每日限量杯數售完為止，本產品限店內自取。


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