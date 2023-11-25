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IG高雄打卡景點清單！IG熱搜7個高雄景點推薦清單，旗津旗後燈塔、日本風和服體驗、田寮石頭廟美照拍起來。

2023-11-25 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各窩客提供 人氣：278
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編輯 張人尹

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高雄IG打卡點拍起來！無論是海景、山景，IG網美就是想走到哪，看到美景就要拍、要打卡，窩客島這次整理出IG熱搜7個「高雄景點推薦清單」，無論是高雄的海景「旗後燈塔、柴山漁港秘境」，IG熱門的「田寮石頭廟」，還是人文風格的「日式景點、眷村街道、英國領事館」，通通先拍一輪炫美照。
高雄打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
高雄打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

高雄打卡點推薦：旗津旗後燈塔

窩客 Jason's Life 説：
不用等到晚上，傍晚前來的風景依舊令人流連忘返。純白色的燈塔一眺整個旗津海岸線的美景，一旁有間咖啡廳進駐，也促成唯一提供飲食的燈塔景點，這系列照片不說，還以為身處在韓國釜山呢...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#旗津旗後燈塔
地址：高雄市旗津區旗下巷 34 號


 

高雄打卡點推薦：愛琴海岸海景渡假農場

窩客 高雄旅遊王 説：
園區規劃了許多拍照打卡點，搭配無敵海景感覺超Chill，還有多座戶外發呆亭，邊吹海風邊賞夕陽，在高雄也能享受悠閒渡假氛圍...<全文介紹>

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#愛琴海岸海景渡假農場
地址：高雄市彌陀區新庄路1之268號
電話：07-610-7662


 

高雄打卡點推薦：柴山小漁港

窩客 靜怡＆大顆呆 説：
靜謐純樸的小漁港，沒有濃濃的商業氣息，還有幾家小巧的海景咖啡廳可以看海喝咖啡，也可以順道走訪柴山阿朗壹古道、柴山海蝕洞，柴山半日遊安排起來...<全文介紹>

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#柴山小漁港
地址：高雄市鼓山區柴山大路


 

高雄打卡點推薦：千野村

窩客 小珊珊 説：
擁有最可愛的淡定水豚君、雕魚燒烤麻糬等日系攤販、網美最愛打卡地標和服體驗，根本就像秒飛到日本一樣，來到這裡會讓你拍照拍到手軟！...<全文介紹>

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#千野村
地址：高雄市田寮區七星路80之20號
電話：：0909263105


 

高雄打卡點推薦：建業新村

窩客 快樂雲 説：
這一帶有三個眷村（明德新村、合群新村、建業新村），明德新村是將軍村，建業新村是將領級的住所，這裡算是全台唯一全是單ㄧ軍種「海軍」的眷村。...<全文介紹>

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#建業新村
地址：高雄市左營區建業新村1號


 

高雄打卡點推薦：打狗英國領事館

窩客 Ann‧榜哥‧生活事務所 説：
本館為後文藝復興時代巴洛克式建築風格，花欄石雕、圓拱設計，見證了一個半世紀的歷史，再經整修後，風華再現，英領風騷所以在2019年經文化部公告升格為國定古蹟...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#打狗英國領事館
地址：高雄市鼓山區蓮海路20號


高雄打卡點推薦：田寮石頭廟

窩客 Ann‧榜哥‧生活事務所 説：
走進石頭廟，真的會被從裡到外貼滿的貝殼、咕咾石、珊瑚礁石等給震撼到，就好像來到一座海底龍宮，而且這些都是靠著人一手一石所打造而成，而會有這座這麼美的後殿其實是有一段故事。...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#田寮石頭廟
地址：高雄縣田寮區新興路2-7號

 

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