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巨大悠遊卡第二波預購跟上！4倍大「巨大悠遊卡」第二波預購時間、售價曝光，小七獨家開搶。

2023-11-25 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：悠遊卡 人氣：756
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編輯 鄭雅之

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巨大悠遊卡第二波預購登場！近年來掀起一波造型嗶嗶卡熱潮，無論是人氣IP聯名，還是懷舊風設計，都是卡控搶收藏。而近日引爆網路話題的「巨大悠遊卡」，則是由台中卡控公車司機的巨大版悠遊卡失竊新聞觸發悠遊卡公司靈感，不僅親自送上全新設計的巨大版經典LOGO造型悠遊卡，更於全台小七開放預購，第一波預購變瞬間秒殺，如今第二波預購時間也出爐，卡控不能再錯過。



比起一般悠遊卡大四倍的「經典LOGO造型悠遊卡─巨大版」之所以爆紅，故事要從台中某公車司機說起，此公車司機為悠遊卡鐵粉，用各種特殊造型的嗶嗶卡裝飾公車，成為司機和乘客之間的互動話題。然而其中一張巨型悠遊卡卻遺失感動失落。悠遊卡公司看到這則新聞後，變設計悠遊卡開賣以來印有最大經典LOGO的悠遊卡商品，不僅卡面放大四倍，就連感應的線圈也放大，不管是進出站、還是儲值消費，都可以正常使用。



巨大版經典LOGO造型悠遊卡第二波預購於即日起11月30日晚上23:59，於全台7-ELEVEN ibon便利生活站開放預購，每一張售價350元，趁著聖誕節交換禮物時刻，送一張巨大版悠遊卡給朋友，話題性和驚喜感都爆棚。

推薦閱讀：



經典LOGO造型悠遊卡─巨大版 第二波預購辦法
售價：350元
活動時間：即日起11月30日晚上23:59在全台7-ELEVEN ibon便利生活站預購

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#悠遊卡
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悠遊卡 新品 嗶嗶卡 放大版悠遊卡 more
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