最幸福的草莓季又要來了，在千篇一律的草莓新品中，如果想喝最特別的，千萬要留意被眾多網友公認為「喝一口就能感受到最幸福的手搖飲」品牌－三分春色的人氣新品！本月獨家推出4款人氣夢幻草莓手搖新品，每款不僅兼具不同的風味層次與味蕾平衡，就是要草莓控在這個月幸福感滿滿。現在話不多說，馬上帶大家趕緊來搶先開箱！







幸福口感風味X新鮮水果佐茶

超講究！三分茶色特調3種口感一次滿足



在進入新品開箱前，一定要先認識一下被網友公認為「喝一口就能感受到最幸福的手搖飲」品牌－三分春色。這是一間以水果與優質茶品特調為特色的手搖飲品牌，不僅堅持以最新鮮的水果、精選香醇的茶種打造完美飲品外，製作過程的衛生安全也不馬虎。除了常態性的飲品選擇外，每季更依照當季水果為主題，推出新主題的人氣特調飲品，並強調每款特調都須兼具3種不同風味層次的口感體驗，看到這裡如此用心製作出每一款精心好茶，也難怪三分茶色成為全台手搖飲心目中的幸福首選。





草莓控快追！4款草莓人氣飲品開喝

超用心的幸福特調直接開箱評比



這麼用心、幸福感滿滿的4款草莓新品手搖：草莓拿鐵布蕾、霸氣草莓可爾必思、海鹽芝士草莓 、霸氣翡翠草莓，究竟喝起來到底有多幸福，現在就讓我們為大家搶先開箱！





甜點控必喝的手搖首選

續點回頭率超高 草莓拿鐵布蕾



還沒真正享用到飲品本身，光是用看的就覺得整杯讓人充滿粉色泡泡。這杯草莓拿鐵布蕾千萬別錯過，以草莓酸酸甜甜的果粒口感，搭配軟軟甜甜帶點淡淡雞蛋味的「手作布丁」，如此獨特的特調口感比例，喝上一口真的是超完美，而風味上更融合了草莓、綠茶基底及拿鐵，因此整體風味不僅厚實又滑順，讓人來不及評價，可能還需要再來一杯。偷偷說，這還是三分春色草莓新品的人氣必點王。





咀嚼系最愛 草莓果粒+草莓凍

雙重口感通通有 霸氣草莓可爾必思



如果你喜歡充滿咀嚼感的手搖飲，那麼這杯霸氣草莓可爾必思，絕對會刷新你對咀嚼系飲品的新高度。三分春色特調真的超用心，為了滿足草莓控對於草莓的熱愛，這杯真的是霸氣給好、給滿，從草莓果粒到草莓凍，就是要讓你每一口都充滿新食感體驗，再融合濃郁酸甜的可爾必思，無論大人、小孩都無法抗拒這人氣新品的魅力啊，難怪是本季新品的銷售王！





讓奶蓋控超驚喜

奶蓋X凍飲新體驗 海鹽芝士草莓



好拍、好看喝起來又幸福的草莓手搖飲真的不多，但如果是三分春色出品的，真的掛保證一定要試試。一層厚厚的海鹽芝士奶泡，滿滿蓋在杯頂上，喝一大口便能感受到，綿滑的芝士奶泡內，竟冒出草莓鮮果的香氣外，草莓冰沙、草莓凍及草莓果粒超多重的口感。如此鹹甜濃郁還有滿滿的鮮果粒，濃而不膩的好滋味，真的是奶蓋控絕對要點上一杯，值得細細品味的幸福特調。





綠茶X草莓 清新登場

清爽不甜膩 霸氣翡翠草莓



懂喝的手搖飲控都知道，一杯好喝的手搖飲，最重要的就是耐喝，而耐喝的關鍵絕對是風味要獨特，再來就是口感要清爽。而草莓與綠茶的搭配，兩者可以說是最佳拍檔，甘美的茶味與新鮮草莓的果香組合，讓人喝上一口便在嘴裡綻放出淡淡的草莓果香，及綠茶鮮而純淨的香氣層次，非常推薦大家試試看這杯，有別以往的清爽口感哦！

同場加映：11/25三分春色幸福開喝啦！草莓控還不快通通都+1，想在這個冬日感受滿滿的幸福滋味，還不快點我看最新情報！https://www.sprinotea.com/



看完上述4款夢幻人氣草莓新品，今年冬天如果想來點幸福感，就讓三分春色的草莓人氣新品，用豐富的味蕾層次食感，為大家揭開幸福冬日的美好序章吧！

