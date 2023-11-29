日本新世代鐵肺歌姬就是她！近年日本歌壇新人輩出，隸屬於日本索尼音樂旗下的創作系才女「milet」出道至今近5年，就已經發行了許多膾炙人口的爆紅歌曲，2023年又因為演唱「鬼滅之刃：刀匠村篇」主題曲，一口氣也圈粉了超多台灣歌迷，就連11月底初次來台舉辦演唱會，都因為開賣時被秒殺而快速加場，如果你還不曉得這位長相甜美的新一代歌姬有哪些魅力，就趕緊來了解她的詳細介紹和必聽歌曲吧。



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▲圖片來源／IG@milet_music



milet的真實姓名與年齡都保密到家

不管是真實年齡或姓名，出道至今仍保密到家的日本新一代歌手「milet」，別看她一臉超甜美的長相，一開口的厚實嗓音和超強的肺活量，讓不少歌迷都是因為這反差的模樣而變成她的歌迷！而且milet還擁有一口相當標準的英文腔調，都歸功於她的青春期在加拿大度過，甚至還被部分歌迷稱作「日本的艾黛兒」。

▲圖片來源／IG@milet_music



出道曲找來搖滾天團OOR合作

milet在2019年3月以「inside you」這首單曲正式出道，當時還邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀擔任製作，加上她原本就擁有的個人實力，當年推出歌曲後就立刻橫掃日本各大音樂串流平台的榜單，當時大家都意想不到，這位初展鋒芒的歌壇新秀在這副清新秀麗的外表下，竟然隱藏了這麼厲害的鐵肺歌喉。

▲圖片來源／IG@milet_music



連續4年受邀參加紅白歌合歌唱大賽

milet曾為「QUEEN 醜聞專門律師」、「JOKER×FACE」、「七個秘書」、「偽裝不倫」、「秘密內幕～女警的反擊～」等多部連續劇獻唱主題曲，出道開始就狂拿新人獎的她，若加上2023年的「NHK紅白歌合歌唱大賽」，從2020年開始就已經連續4年獲邀參與這場年底盛事。而milet在2020東京奧林匹克運動會閉幕式演唱獻唱《愛的讚歌》時，那爆發力十足且極具深度的歌聲，更令當時在螢幕前的全球觀眾為之驚艷，認識到這位力壓群雄的日本新生代歌手。

▲圖片來源／IG@milet_music



經常登上日本最強音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」

而號稱「日本最強音樂YouTube頻道」的「THE FIRST TAKE」，是只有唱功卓越的歌手才有機會出場，milet也豪不意外多次受邀出演，演唱了多首等成名曲，也和YOASOBI的主唱幾田莉拉及Aimer合唱過「記憶中的面貌」一曲，3位超人氣歌手聚在一起可說是吸粉功力高超，影片上架後的觀覽次數迅速就衝破千萬。



milet必聽7首歌曲

inside you

「inside you」是收錄在milet在2019年的出道迷你專輯當中，同時也是竹內結子主演的「QUEEN 醜聞專門律師」主題曲，製作人是ONE OK ROCK的吉他手Toru，因此帶了點熟悉的抒情搖滾風格，而且這首歌曲也由milet親自作詞，除了唱功了得以外，從這個小地方也能看出milet是能夠自行創作的才女，所以推出之後在許多數位音樂下載網站紛紛奪得冠軍寶座。



Again and Again

「Again and Again」同樣是milet出道迷你專輯「inside you」的收錄曲目，而這首歌是松本穗香主演的「JOKER×FACE」主題曲，在同一季的日劇當中，這部戲劇和「QUEEN 醜聞專門律師」都選用了milet的歌作為主打曲，這種狀況也相當罕見，因此一度造成話題。



Who I Am

出道後時隔近2年，milet又再度攜手ONE OK ROCK吉他手Toru，在2020年12月底推出木村文乃主演的「七個秘書」主題曲「Who I Am」，隨著曲子越來越接近副歌，milet的歌聲也越來越澎湃，是一首超有氣勢又層次豐富的歌曲，絕對是提到milet代表曲當中，不得不提到的經典曲目。



us

有大多數的日本歌迷都是透過第3張單曲「us 」認識milet，因為這首歌曲是杏主演的「偽裝不倫」的主題曲，不只選在戲劇恰到好處的地方響起這首歌，加上高亢輕快的開頭歌聲，讓人不禁耳朵一亮，所以一上架就成為Oricon公信榜數位單曲的冠軍。



Tell me

作為超人氣動畫「Fate/Grand Order - 絕對魔獸戰線巴比倫尼亞」的主題曲，首先就在動漫界引起了相當熱烈的討論，加上有點慵懶空靈的樂曲，是日本流行樂裡不常見的曲風，配上大量的英文歌詞，真的讓人有種聽到艾黛兒歌曲的錯覺，很適合在夜深人靜時獨自靜靜聆聽。



The Hardest

milet出道至今不僅成功讓聽眾看到她的實力，在唱片公司的幫助下，有不少歌曲都是透過戲劇和動畫而不斷圈粉無數，這首讓日本人也相當耳熟能詳的「The Hardest 」，就是木村文乃主演的「七個秘書」主題曲，milet以不插電的寧靜系樂曲搭上嘹亮的歌聲，唱出不想被戀人拋開的寂寥心情。



羈絆的奇蹟

讓更多台灣人入坑milet的契機，就是她與狼人樂團「MAN WITH A MISSION」一同為人氣動畫「鬼滅之刃：刀匠村篇」演唱的主題曲「羈絆的奇蹟」，快速又澎湃活潑的曲調令人不禁想跟著哼唱，讓她的人氣更是扶搖直升，接替LiSA、Aimer成為最新一代的「鬼滅女神」。