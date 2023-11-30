讓人期待的星巴克聖誕周邊又來了！隨著重要節日到來，最會營造過節氣氛的日本星巴克都會推出應景的限定商品，再過不到一個月即將迎來聖誕節的腳步，2023年的第2波聖誕節周邊也馬不停蹄於日本上市，這次的商品擺脫了以往常見的紅、綠、白等經典顏色，而是改採有點前衛的復古銀粉風格，還與美國保溫杯潮牌Stanley聯名，今年就讓這些超有質感的聖誕杯杯們，陪你一路從現在歡慶到聖誕節。



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▲圖片來源／IG@starbucks_j、スターバックス



日本星巴克隨著季節或特殊節日推出應景周邊已是慣例，為了歡慶即將到來的聖誕節，今年第1波聖誕周邊大幅跳脫以往的傳統顏色，不少商品改採用前衛的銀色閃亮色系，而第2波商品也延續了相似的風格，可以看到冷水杯、隨身杯等經典商品，全都搖身一變撒上銀粉，成為最吸睛的聖誕節交換禮物。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



雖說「閃亮杯身」在2023年的聖誕節周邊當中被視為設計重點，但第2波的主打商品果然還是最讓大眾喜愛的優雅系飽和色澤，特別是繪有秋冬植物的白底「森林不鏽鋼保溫瓶」，除了具有出色的隔熱和保冷性能之外，純白瓶身上印了許多線條勾勒的秋冬植物與超萌的「雪國精靈」銀喉長尾山雀，說是這波商品必買第一名的商品也不為過。

▲圖片來源／スターバックス



提到這次商品的重點杯款，就是這3款讓許多粉絲們尖叫瘋搶的Stanley聯名款「Stanley閃耀金不繡鋼保溫瓶」「Stanley閃耀薄荷不繡鋼吸管杯」、「Stanley閃耀紅真空手提保溫瓶」，平常只要時尚滿分的Stanley與星巴克聯名，絕對都會引起台日粉絲瘋搶，不過以往都以簡單的純色為主，這次配合星巴克的聖誕主題，設計成閃耀繽紛的外觀，再搭配落落大方的流線型設計，也是不少鐵粉早已鎖定的搶手周邊。

▲圖片來源／スターバックス



而此次推出的鑽石冷水杯也閃亮到讓人移不開眼睛，超級耀眼華麗的香檳金，加上凹凸不平的杯身設計，讓杯子會因為光線角度而跟著不規則閃耀，還有「黃藍霓虹隨身杯」同樣也會因為不同角度而呈現不一樣的光澤，兩者都是回頭率超高的辦公室用品。

▲圖片來源／スターバックス



除了以上各種繽紛的保溫杯以外，還有一款顏色較為典雅的「杏仁黃可回收隨行杯」，平常沒裝飲品或是裝冷飲的時候，杯身看起來是一般的杏仁黃色，但如果倒入熱飲時，就會瞬間變成浪漫滿點的銀白色，捎來一絲絲聖誕節的氣息。

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2023日本星巴克聖誕節第2波商品

開賣日：2023年11月29日

販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店



1、聖誕節2023閃亮藍不鏽鋼隨身杯：4,200日圓／473ml

2、聖誕節2023森林不鏽鋼保溫瓶：4,250日圓／473ml

3、聖誕節2023 TOGO薄荷色不鏽鋼隨身杯：4,250日圓／473ml

4、聖誕節2023香檳金鑽石冷水杯：2,850日圓／710ml

5、聖誕節2023閃亮水滴冷水杯：2,400日圓／710ml

6、聖誕節2023黃藍霓虹隨身杯：2,700日圓／355ml

7、聖誕節2023雪白浮雕馬克杯：2,000日圓／355ml

8、聖誕節2023香檳金冷水杯吊飾：1,300日圓

9、聖誕節2023聖誕迷你杯禮品包：1,050日圓

10、Stanley閃耀金不繡鋼保溫瓶：4,950日圓／473ml

11、Stanley閃耀紅真空手提保溫瓶：3,850日圓／236ml

12、Stanley閃耀薄荷不繡鋼吸管杯：4,250日圓／473ml

13、聖誕節2023杏仁黃可回收隨行杯：550日圓

14、聖誕節2023留言飲品卡：700日圓

15、聖誕節2023聖誕禮物卡＋迷你可重複使用杯組：1,800日圓

16、聖誕節2023星巴克小熊聖誕娃娃（男）：4,600日圓

17、聖誕節2023星巴克小熊聖誕娃娃（女）：4,600日圓

18、聖誕節2023星巴克小熊杯塞：1,200日圓

19、2024年星巴克賀年卡3入：1,200日圓