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上市立刻搶到缺貨！日本爆紅「白色戀人抱枕」療癒登場，超逼真「等比放大餅乾包裝」，打開抱枕還有驚喜貓舌餅乾。

2023-11-19 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：石屋製菓株式会社 人氣：1,675
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編輯 林奕如

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白色戀人竟然推出超療癒的抱枕了！北海道知名伴手禮「白色戀人」一直是許多甜點控的心頭好，那香甜酥脆的巧克力內餡與貓舌餅乾，讓不少人吃過之後就立刻變成忠實的回頭客。生產白色戀人的「石屋製菓」近年創意不斷，不只打造全新品牌「ISHIYA G」推出不同口味的貓舌夾心餅，如今還在北海道的機場與伴手禮店販售超療癒的「白色戀人雙面抱枕」，由於造型實在太過還原逼真，上市之後竟立刻引起網友瘋搶，就連石屋製菓的官方商城都賣到缺貨，立刻就成為北海道必入手的最新紀念品之一。

推薦閱讀：邪惡白色戀人大福來了！日本神級聯名「白色戀人X雪見大福」將上市，「貓舌餅乾冰淇淋」變大福內餡，搶攻冬季必吃甜點清單。
▲圖片來源／石屋製菓株式会社

「白色戀人」夾心餅乾是北海道知名甜點企業「石屋製菓」的當紅商品，長年以來全球的觀光客只要來到日本，就算不是到北海道旅遊，也會特別購買白色戀人回國當伴手禮，足以看出人氣居高不下！而多年前白色戀人曾販售過一系列可愛的辦公文具，像是磁鐵、原子筆、便利貼、紙膠帶等，如今更悄悄跨足到居家用品，推出柔軟蓬鬆的「白色戀人雙面抱枕」。
▲圖片來源／石屋製菓株式会社

這款要價3,000日圓的「白色戀人雙面抱枕」，正面及背面設計都與深綠色的餅乾包裝一模一樣，看起來就像是放大版的白色戀人餅乾；但最令人感到驚喜的，其實是把抱枕的拉鏈拉開以後，就會發現裡面竟然是貓舌夾心餅乾的樣式，翻面後就能變成貓舌餅乾圖樣的抱枕，相當還原又逼真的設計，在2023年11月6日上市之後竟立刻引起網友瘋搶，就連石屋製菓的官方商城都賣到缺貨，所以如果想要入手的話，可能要親自在北海道的白色戀人公園或北海道機場尋找，或是等待官網重新上架後再購買了。
▲圖片來源／石屋製菓株式会社


 

白色戀人雙面抱枕 

售價：3,300日圓
發售日期：2023年11月6日起
發售地點：白色戀人公園「Shop Piccadilly」、北海道機場部分店鋪、Ishiya網路商城

 

 

 

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