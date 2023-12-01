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邪惡草莓派狂升級！日本麥當勞「草莓卡士達派」全新爆漿登場、傳說級「燉牛肉派」即將回歸，甜鹹派一次滿足。

2023-12-01 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：X@mcdonaldsjapan、マクドナルド 人氣：1,525
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編輯 林奕如

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麥當勞新品太欠吃了！全球各地都有麥當勞，但日本麥當勞推出的東西就是特別豐富，不管是當地才有的三角派、奶昔、馬卡龍或是其他特殊點心，都牢牢抓住速食控的心，從2023年11月全新登場的「草莓卡士達三角派」以及預計在12月6日強勢回歸的「燉牛肉派」，熱騰騰又爆漿的美味口感再度於近期引起話題，讓派控興奮到每天都想往日本麥當勞門市衝。

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▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

創意多多的日本麥當勞，經常會推出各種美味的當地限定點心，其中又以2007年推出的三角巧克力派為超人氣代表，從此以後便成為日本麥當勞冬季的期間限定甜點，今年更是首度推出全新的「草莓卡士達三角派」，內餡使用了超濃郁的草莓巧克力奶油與香甜的卡士達醬，一口又一口讓人欲罷不能，加上超級可愛的白貓粉紅外盒，如此邪惡的甜點，在11月初上市時就讓不少日本網友瘋狂買來打卡嚐鮮，也獲得極大好評。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

還有另一款將於12月6日強勢回歸的「燉牛肉派」，其實是在2021年誕生的新品，以牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等食材燉煮的香濃內餡，再裹上金黃酥脆的派皮，一口咬下滿溢在嘴裡的口感讓人全身都暖了起來，由於當年一推出實在太有人氣，所以連續2年秋冬都回歸販售，讓派控們能夠年年都吃到這份限定的美味。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapanマクドナルド


 

日本麥當勞2023秋冬點心「草莓卡士達三角派、燉牛肉派」

草莓卡士達三角派
販售日期：2023年11月8日起
價格：180日圓

燉牛肉派
販售日期：2023年12月6日起
價格：220日圓

 

 

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