為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐！威秀影城「蠟筆小新扭蛋溜溜球、扭蛋迴力車」套餐開賣，鐵粉看電影配蠟筆小新周邊。

蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐！威秀影城「蠟筆小新扭蛋溜溜球、扭蛋迴力車」套餐開賣，鐵粉看電影配蠟筆小新周邊。

2023-11-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：威秀影城 人氣：718
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

威秀影城蠟筆小新周邊套餐！粉絲們搶周邊、買周邊的理由又多一個，這次威秀影城特別為蠟筆小新鐵粉，推出專屬「蠟筆小新扭蛋溜溜球、扭蛋迴力車」電影套餐，不管今天看什麼電影，都能加購蠟筆小新套餐，看電影配飲料、爆米花、還有蠟筆小新扭蛋通通Get。

推薦閱讀：台中LINE FRIENDS熊大耶誕樹！2023台中耶誕「甜蜜音樂盒」16公尺耶誕樹12/15登場，舊台中火車站、柳川、綠川打卡點拍起來。
威秀影城 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
威秀影城 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

威秀影城瞄準粉絲荷包，在12/01起強勢推出「蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐」、「蠟筆小新扭蛋迴力車套餐」，其中扭蛋溜溜球套餐包含1個中爆米花、2中杯飲料、1份熱食，以及一個「蠟筆小新扭蛋溜溜球」總共8款隨機出貨，集結超人氣蠟筆小新、小白、動感超人、肥嘟嘟左衛門，鐵粉通通收藏。
威秀影城 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


此外，另一款「蠟筆小新扭蛋迴力車套餐」同樣有餐點1個中爆米花、2中杯飲料、1份熱食，周邊則是替換成「蠟筆小新扭蛋迴力車」共有16款車車隨機出貨，包含蠟筆小新、小白，還有廣志、美冴通通變成小方塊造型車車。此外，無論是「溜溜球、迴力車」，同步提供整套收藏販售，不管看哪部電影都能加購、搜集周邊。
威秀影城 蠟筆小新扭蛋迴力車套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
威秀影城 蠟筆小新扭蛋迴力車套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

威秀影城 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐

開賣日期：2023/12/01起
售價：439元
套餐內容：
1個中爆米花+2中杯飲料+1熱食+1蠟筆小新扭蛋溜溜球(共8款，款式隨機)。
整組收藏價：NT$2,599 (共8款)
 

威秀影城 蠟筆小新扭蛋迴力車套餐

開賣日期：2023/12/01起
售價：439元
套餐內容：
1個中爆米花+2中杯飲料+1熱食+1蠟筆小新扭蛋迴力車(共16款，款式隨機)
整組收藏價：NT$2,599 (共16款)

詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。

 

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#蠟筆小新
morechevron_right
文章關鍵字
蠟筆小新 威秀影城 扭蛋 迴力車 more
延伸閱讀

北車寶可夢耶誕樹！新光三越站前店「寶可夢的耶誕樂園」10米寶可夢耶誕樹開拍，寶可夢見面會場次全攻略。

 編輯 張人尹

一種化不開濃情起司！7款起司幻化8款甜點，讓要甜蜜情人緊緊黏在一起。

 編輯 李維唐

食辣控來挑戰！星球工坊聯手KiKi食品雜貨推出「KiKi椒麻口味爆米花」，又麻又辣搶攻食辣控的零嘴。

 顏爾嫻

爛爛鐵粉自己做周邊！特力屋X白爛貓「小時鐘收納盒」全新DIY材料包開賣，超萌白爛貓夜燈、白爛貓時鐘通通在家自己做。

 編輯 張人尹

蠟筆小新屁屁捨不得吃！蠟筆小新電影版X美好年代聯手推出「蠟筆小新下午茶」，超療癒小新屁屁舒芙蕾、薄荷巧克力冰沙讓蠟筆小新鐵粉瘋狂洗版IG。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up