威秀影城蠟筆小新周邊套餐！粉絲們搶周邊、買周邊的理由又多一個，這次威秀影城特別為蠟筆小新鐵粉，推出專屬「蠟筆小新扭蛋溜溜球、扭蛋迴力車」電影套餐，不管今天看什麼電影，都能加購蠟筆小新套餐，看電影配飲料、爆米花、還有蠟筆小新扭蛋通通Get。



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威秀影城瞄準粉絲荷包，在12/01起強勢推出「蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐」、「蠟筆小新扭蛋迴力車套餐」，其中扭蛋溜溜球套餐包含1個中爆米花、2中杯飲料、1份熱食，以及一個「蠟筆小新扭蛋溜溜球」總共8款隨機出貨，集結超人氣蠟筆小新、小白、動感超人、肥嘟嘟左衛門，鐵粉通通收藏。







此外，另一款「蠟筆小新扭蛋迴力車套餐」同樣有餐點1個中爆米花、2中杯飲料、1份熱食，周邊則是替換成「蠟筆小新扭蛋迴力車」共有16款車車隨機出貨，包含蠟筆小新、小白，還有廣志、美冴通通變成小方塊造型車車。此外，無論是「溜溜球、迴力車」，同步提供整套收藏販售，不管看哪部電影都能加購、搜集周邊。





威秀影城 蠟筆小新扭蛋溜溜球套餐

開賣日期：2023/12/01起

售價：439元

套餐內容：

1個中爆米花+2中杯飲料+1熱食+1蠟筆小新扭蛋溜溜球(共8款，款式隨機)。

整組收藏價：NT$2,599 (共8款)



威秀影城 蠟筆小新扭蛋迴力車套餐

開賣日期：2023/12/01起

售價：439元

套餐內容：

1個中爆米花+2中杯飲料+1熱食+1蠟筆小新扭蛋迴力車(共16款，款式隨機)

整組收藏價：NT$2,599 (共16款)



詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。