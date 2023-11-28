2023年來到年末，6部韓劇強檔接連釋出，11月底由「最帥惡魔」宋江搶先打頭陣，上演與「最美童星」金裕貞的契約婚姻，還有「古裝收視率保證女王」李世榮同時回歸小螢幕，穿越現代尋夫，以及鄭雨盛、池昌旭多位男神陪觀眾度過年末，還有強檔劇集《Sweet Home2》等3年重磅回歸，最後由朴敘俊主演的懸疑劇集《京城怪物》壓軸登場，年末精彩片單快收藏！

《與惡魔有約》惡魔宋江簽契約婚姻，愛上最美童星金裕貞。

宋江繼《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》之後，再度回歸戀愛劇，這次的對象從LO朴敏英轉換到「最美童星」金裕貞，主演浪漫奇幻劇《與惡魔有約》，他在劇中飾演一夜之間失去能力的惡魔，簽下人類與惡魔的契約婚姻，化身「最帥惡魔」， 官方事前釋出多部精彩預告搶先看，短短1分鐘預告令觀眾躁動喊著「看不夠」。



▲圖片來源／翻攝自SBS官網



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宋江透過《與惡魔有約》首度與金裕貞搭擋，他為了保護自己的能力，除了答應與女方「假結婚」，還得充當24小時保鑣，上演一場觀眾最愛的肉麻浪漫史。不僅如此，他不只擁有漫撕男的帥氣五官，身材比例完美，還不時秀出精壯肌肉，透過本劇大方放送養眼福利，只穿著牛仔外套的性感穿搭，不只金裕貞臉紅心跳，螢幕前的觀眾也是害羞遮臉。

又爆笑又浪漫的愛情劇《與惡魔有約》即將於24日在Netflix與韓同步播出，本劇也是宋江入伍前最後一部參演的戲劇，就讓本劇陪伴粉絲結束2023年、迎向嶄新的2024年吧！



▲圖片來源／翻攝自SBS官網



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《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮新婚夜喪夫，竟穿越到現代尋夫。

「古裝收視率保證女王」李世榮2021年所掀起的《衣袖紅鑲邊》風潮，至今還沒褪去，她緊接著又接下新戲《烈女朴氏契約結婚傳》飆演技，飾演一位新婚初夜目睹丈夫遭殺，卻意外穿越到200年多位來的女子朴連遇，再次重逢長相與丈夫一模一樣的男子。



▲圖片來源／翻攝自MBC官網



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《跟我說愛我》鄭雨盛挑戰零台詞談愛，眼神會電人戀上申鉉彬。

穿越劇正夯，李世榮所飾演的古代女子一臉正經講著文言文，展現爆笑又幽默的演技，由於對於巧克力派深深著迷，逗趣劇情令人不自覺揚起嘴角，然而她所遇到的「未來丈夫」再度遇上遭人謀殺的危險，古代的孽緣延續到現代，既懸疑又搞笑的題材，24日起於friDay影音獨家上線播出。▲圖片來源／翻攝自MBC官網▲圖片來源／翻攝自MBC官網

「雕刻型男」鄭雨盛身為多位少男少女的初戀情人，雖然已經邁入50歲，但他的神顏五官還是保持得無懈可擊。他近年來把事業重心放在電影上，繼2011年的戲劇《Padam Padam…他和她的心跳聲》之後，睽違12年再度點頭演出戲劇《跟我說愛我》，飾演一位聾啞人士，與《機智醫生生活》申鉉彬上演一場跨越語言溝通的浪漫愛情故事。



▲圖片來源／翻攝自ENA官方IG



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鄭雨盛飾演聾啞人士雖沒有半句台詞，但帥氣又帶點憂鬱的眼神，仍迷倒千萬少女。本劇翻拍自同名日劇，鄭雨盛演繹出另一種的憂鬱感的獨特魅力，他與女主角申鉉彬僅僅只是牽手、對視、約會都能創造出陣陣悸動感，為觀眾獻上最純情的戀愛感，戲劇11月27日起在Disney+上線播出，為2023年冬天帶來溫暖氣息。



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《Sweet Home2》原班人馬重磅回歸，宋江是人還是怪物？

期待了3年的怪物鉅作《Sweet Home2》，終於要在12月1日播出了！本劇改編自網路人氣漫畫，男主角宋江參演本劇之後一炮而紅，戲劇找回原班人馬繼續打怪，逃出「綠之家」公寓之後，面臨更多危險挑戰，外面的世界早已混亂不堪，宋江所飾演的「車賢秀」身為特殊感染者，究竟是人類還是怪物？他所帶來的威脅性將在本季揭曉。



▲圖片來源／Netflix



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《Sweet Home2》搶先釋出的預告片裡，人類處於極度恐懼狀態下，身邊潛伏著隨時可能變身的怪物，無法相信任何人，最終導致人類自相殘殺，迎來更可怕的社會法則。「半人半怪物」的車賢秀雖然擁有自制力，卻難逃被人類懷疑的不信任，精彩的2分半預告，引起全球粉絲狂熱，12月1日將重返小螢幕與觀眾見面！



▲圖片來源／Netflix



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療癒力作《歡迎回到三達里》，池昌旭不耍狠，回歸鄉村熱戀申惠善。

男神池昌旭這回終於不再耍狠！他所主演的鄉村療癒劇《歡迎回到三達里》即將於12月2日在Netflix首播，有別於以往他總是帶來彪悍形象，這次詮釋鄉村長大的純樸男孩趙容弼，對著長官發發小脾氣、耍賴，反轉的可愛模樣，令粉絲大呼融化。



▲圖片來源／翻攝自JTBC官方IG



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《歡迎回到三達里》也是池昌旭首度搭擋申惠善，戲劇由《山茶花開時》導演車榮勳執導，呈現2023年末最新療癒力作，申惠善飾演的大咖級攝影師因遭到醜聞誤解，帶著滿身瘡痍的疲憊身心回到故鄉，重逢過去的青梅竹馬趙容弼，兩人多年前的情愫再度燃起，溫暖又舒壓的最新韓劇，於12月2日起每周六、日在Netflix上線。



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年度懸疑鉅作登場，男神朴敘俊、女神韓韶禧聯手打《京城怪物》。

2023年最令粉絲翹首盼望的怪物鉅獻《Sweet Home2》，再來就是由朴敘俊、韓韶禧所主演的驚悚劇集《京城怪物》，外傳製作費多達韓幣200億到300億元（約莫台幣5億到7.5億元），故事背景拉到1945年，打造最真實的日本殖民統治朝鮮半島，朝鮮人淪為日本做人體實驗的對象，京城內接連出現民眾消失案件，所有疑點指向京城裡的某間醫院裡。



▲圖片來源／Netflix



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男神朴敘俊、女神韓韶禧攜手對戰怪物，帶來精彩的動作打戲，預告片裡一句「女神誕生了」，為懸疑劇情埋下恐懼種子，兩人面對的「京城怪物」真面目為何？身為2023年度壓軸大片，播出日期自然也是壓線與全球觀眾見面，本劇12月22日預計在Netflix先上線7集，2024年1月5日再釋出最後3集。



▲圖片來源／Netflix



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