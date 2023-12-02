第117回日劇學院賞出爐了！隨著一個季節過去，日劇迷所期待的「日劇學院賞」在經過幾個月的激烈投票評選後，得獎結果已於日前揭曉，回顧今年夏季日劇當中，「VIVANT」、「最好的教師」、「隼消防團」與「轉職的魔王」皆在網路上備受討論，第117回的各項大獎最後究竟獎落誰家，趕緊跟著編輯的腳步一起來揭曉。



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▲圖片來源／IG@saikyo_ntv、IG@tbs_vivant



最優秀作品賞：VIVANT（TBS）

堺雅人領軍所主演的「VIVANT」，在117回日劇學院賞當中一口氣得到6項大獎，可說是今年夏季日劇的最大贏家！本劇不只堺雅人與阿部寛這兩位重量級男星出演，共演的二階堂富美、松坂桃李、役所廣司、二宮和也都是眾所認同的演技派演員，開演前只知道團隊遠赴蒙古拍攝超過2個月，而且劇情在當時完全保密到家，待正式播出之後才知道原來是劇情千迴百轉的諜報片，而且每一集幾乎都有新的爆點，讓相當多的日本與台灣戲迷每週都望穿秋水等待最新一集，得到最優秀作品賞可說是實至名歸。

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主演男優賞：堺雅人（VIVANT／TBS）

演什麼像什麼的堺雅人，不只多年前能完美詮釋堅定又理性的半澤直樹，在VIVANT當中所飾演的「乃木憂助」是個擁有雙重性格的多重身份諜報員，同樣也能被他扮演得唯妙唯肖，精湛演技又再度令觀眾拍手叫好！而且堺雅人為戲學習了一口標準的蒙古語，讓人對他的敬業精神佩服不已，幾乎只要有堺雅人出演的日劇，幾乎都會被他拿下大獎。

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主演女優賞：松岡茉優（最好的教師 1年後，我將被學生□掉／NTV）

還記得菅田將暉當年所主演的「3年A班」嗎？松岡茉優在同個團隊所打造的「最好的教師 1年後，我將被學生□掉」劇中，飾演被殺害的3年D班導師「九條里奈」，她離奇穿越到過世的一年前想抓出兇手，而松岡茉優也將這個角色所需要的「冷靜、理性且積極」的態度詮釋得絲絲入扣，讓她成功第一次獲得日劇學院賞的最佳女主角獎。

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助演男優賞：阿部寬（VIVANT／TBS）

阿部寬與堺雅人堪稱是將「VIVANT」劇情發揮到淋漓盡致的兩大靈魂人物，有別於堺雅人詮釋的角色帶有層層神秘色彩，阿部寬飾演的「野崎守」從最初開始就是身份明朗的公安部警察，從他在劇中一路英勇帶領堺雅人、二階堂富美等人克服各種外交危機與穿越氣候極端的沙漠，就讓人覺得他將這個很有擔當的角色演繹得非常到位，而帥氣狂野的作風下又帶有一絲人性的溫暖，擄獲不少女性觀眾的心。

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助演女優賞：蘆田愛菜（最好的教師 1年後，我將被學生□掉／NTV）

蘆田愛菜在「最好的教師 1年後，我將被學生□掉」劇中，飾演被同班同學霸凌的學生「鵜久森葉」，她在第一集裡坦承自己被欺負的事實時，自然宣洩的情緒和真情流露的淚水，打動了許多觀眾。蘆田愛菜當年小小年紀所展現的實力，經過這麼多年可說是進步更多，未來還有什麼精彩的表現，讓人更加期待。

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主題曲賞：愛之花／愛繆（爛漫／NHK）

獲得第117回日劇學院賞的最佳主題曲賞的「愛之花」，是由超人氣的新生代創作歌手「愛繆」所演唱，作為神木隆之介主演的NHK晨間劇「爛漫」主題曲，不少投票的評審團都表示「愛繆溫柔的歌聲很適合一早聆聽」、「歌詞和完結篇的劇情互相呼應，讓人瞬間感動到哭」，因此在眾多日劇主題曲中擊敗其他歌曲，堂堂奪冠。



編劇賞：八津弘幸、李正美、宮本勇人、山本奈奈（VIVANT／TBS）

本屆日劇學院賞的最大贏家，莫過於「VIVANT」團隊！而編寫出這麼懸疑又千迴百轉的劇情，幕後功臣就是導演福澤克雄與這4位編劇，由於一部日劇的集數平均較其他國家的戲劇來得短，但編劇們竟然能在有限的篇幅內，交代了龐大的世界觀，更讓許多觀眾都認為「無法預知接下來的劇情」、「直到最後一刻都超緊張」而不斷期待，成功製造了吸睛度。

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導演賞：福澤克雄、宮崎陽平、加藤亞季子（VIVANT／TBS）

這次日劇學院賞共9項大獎當中，從最佳作品、最佳男主角、最佳男配角、編劇賞、導演賞再到特別賞，有6項全都由「VIVANT」一口氣橫掃，先不論劇情如何耐人尋味，光是前半段劇中前往蒙古拍攝的場景，規模就已經雄偉到讓人連連讚嘆，並以節奏快速又緊湊的手法，拍攝出各種驚心動魄的追擊場景，因此也毫無懸念拿下最佳導演獎。

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THE TELEVISION賞：富榮多拉姆（VIVANT／TBS）

身為此次最大贏家的「VIVANT」，囊括了第117回日劇學院賞半數以上的獎項，就連擔任野崎警官助手的「多拉姆」都得到了這項特別賞！「多拉姆」從頭到尾都沒有一句台詞，由於他在劇中的設定是「聽得懂日文但不會說」，所以手上總是拿著一台手機，使用翻譯功能向野崎警官表達自己想說的話，而且多拉姆圓滾滾的可愛外型配上超人氣聲優「林原惠」為翻譯功能配的甜美嗓音，意外散發出萌點，讓他的觀眾緣相當高。

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