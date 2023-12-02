玥老師在 Walker 占星分享好運到，射手座事業更上一樓，雙子座外緣加分助合作，巨蟹座感情回升享受幸福。



牡羊座：收起急躁，事緩則圓

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢勉強及格，工作方面需要練習耐心，不論是與客戶溝通，還是跟同事合作，你都需要調整急躁的個性，多一些花時間等待對方的回應，保持彈性可以讓事情進行得更順利。金錢運勢不足，小心賺快錢背後的高風險。







金牛座：多說好話，不得罪人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢欠佳，與人交流當中，容易發生口舌問題，有話直說的你，需要提醒自己，三思而後「言」，別讓無心的言論造成他人不開心。感情緣分也還要多努力，體貼伴侶的辛勞，生活中互相幫忙。







雙子座：與人連結，拓展合作

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週運勢外緣發展旺，只要懂得說話就能替自己開拓更多的可能，這段期間在職場上，試著製造機會跟前輩們接觸請益，你會有很大的收穫。財運不錯，經營人脈就是累積錢脈！感情方面，別因為忙碌而忽略伴侶的感受。







巨蟹座：發揮體貼，感情加分

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週告別上週低潮磁場，整體運勢回穩許多，特別是感情方面，記得跟伴侶相處的時候，多展現你的溫柔跟體貼，讓對方感到溫馨也能拉近彼此的距離。工作表現尚可，遇到問題別太緊張，冷靜思考就能解決。







獅子座：身體不適，注意健康

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢不錯，工作效率恢復正常水平，只要跟著團體一起執行，別當獨行俠就不會出錯。但是在健康方面需要多注意，這段時間免疫力下降，很容易一個不小心就被他人傳染，保持衛生才能遠離疾病。







處女座：大方待人，別太糾結

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平平，整體而言沒有太多波折，不過這段時間如何掌握自身的心情會是你重要的課題，在與人相處的時候，別太在意小節，對於不喜歡自己的人也不用多花心力去討好，寬心自在就好。







天秤座：操心家庭，量力而為

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，除了工作上有不少雜事，讓你勞心勞力，還有家庭的煩惱需要你花時間去協助處理，在蠟燭兩頭燒的情況之下，請你以自己為主，別太逞強，先評估能承擔的後果，再答應他人的請求。







天蠍座：感情衝突，以退為進

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作表現突出，在職場上可以展現自己的專業，贏得認同與掌聲。感情方面，小心為愛神傷，因為工作忙碌，使你對伴侶容易產生厭煩的態度，引爆口角衝突，請給彼此冷靜的空間，以退為進的溝通就能化解僵局。







射手座：認真工作，脫穎而出

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週運勢在工作上會有強大的爆發力，把握每一次表現的機會，努力完成主管交派的任務，自然能在競爭激烈的環境中脫穎而出。這陣子還有財神爺庇佑，正財發展旺，你的付出跟辛勞都能有所收穫。







摩羯座：人際紛擾，左右為難

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週整體運勢中上，工作跟感情都往好的方向發展，但是需要注意與人溝通的問題，身邊的親朋好友容易產生紛爭，這時候聰明的你，千萬別當和事佬，小心他人在轉述的過程無法保持客觀，讓自己變成受氣包。







水瓶座：外顯得意，引人嫉妒

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢如同洗三溫暖，在職場上雖然會有不錯的表現，但是你的成功卻會引來他人的嫉妒跟不滿，保持低調可以幫你減少敵人，感情緣分欠佳，跟伴侶的意見不同，各自堅持自己的想法，還需要多協調才能達成共識。







雙魚座：輕鬆自在，愜意生活

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週進入舒服的磁場，你的身心都是一個穩定的狀態，個性隨和的你，不管是工作還是家庭，跟周遭的人相處融洽，很適合安排朋友聚會或是參加活動。財運的部分就還有努力的空間，別輕信謠言而投資，小心金錢損失。



生活中會遇到許多人，珍惜身邊的貴人，預防周遭的小人，幫助我們更順遂。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。