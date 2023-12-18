對吃貨來說，蔥花可以說是無所不在！而蔥花之於美食，可以說是畫龍點睛般的存在；哪裡有青蔥、哪裡就有美味，從蔥蛋、蔥油餅、蔥燒豆腐、蔥爆牛肉等料理，甚至連麵包都不放過，就是超愛青蔥那一味！



統一麵包很懂青蔥控的心，全新上市的「香蔥麵包」，不只有滿滿蔥花覆蓋在表面，更以究極TM湯種工藝賦予麵包新口感，就是要顛覆每個麵包族對這款台式經典麵包的食感印象。現在就讓我們一起來搶先開箱，這款讓青蔥控都想秒殺的人氣麵包。

就是要你蔥到爆 滿滿蔥餡料覆蓋

「香蔥麵包」一口咬下超滿足

對於青蔥控而言，能夠一口咬下滿滿蔥花的麵包，可以說是超幸福的啦！統一麵包新品「香蔥麵包」，以飽滿的青蔥餡料覆蓋，選用冷壓初榨橄欖油特調，不僅讓麵包香氣四溢外更減少油膩感。此外再搭配胡椒調味一口咬下，更襯托出香蔥麵包充滿懷舊、台式的美好青蔥鹹香滋味。



究極 TM 湯種工法

顛覆你對麵包的口感印象

除了一口咬下蔥到爆，讓你幸福滿滿外，這次統一麵包新品「香蔥麵包」，更以手工編織雙螺旋外型，讓滿滿蔥花附著在麵包體上，再結合究極TM湯種工法，打造絕佳麵包口感。而麵包香醇柔軟的美味，關鍵就在於以「燙、熟、等」三字訣的繁複製程，創造出自製老麵糰+湯種的「究極TM湯種」，讓你一口咬下，整個麵包不僅蔥香十足外，吃起來更加Ｑ彈柔軟！







同場加映：麵包控別錯過！12/13~12/26鹹口味大賞正式開吃，不只給滿滿蔥花的「香蔥麵包」美好，超多鹹麵包大集合，麵包控還不快搶！





看完新品台式經典人氣「香蔥麵包」的搶先開箱後，想吃就趕緊到7-ELEVEN體驗一下被滿滿蔥花包覆的口感體驗。此外，從 12/13-12/26還有「鹹口味大賞」隆重登場，在活動期間到7-ELEVEN購買第二件省10元，不僅有新品香蔥麵包外，還有海鹽羅宋麵包、起酥肉鬆麵包、經典乳酪條、海苔肉鬆堡、鹽奶油菠蘿堡等，不只經典還創新的鹹麵包通通在這裡，快到7-ELEVEN購買體驗吧！





※「廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主」