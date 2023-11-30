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哥吉拉路跑物資包公開！又帥又萌「2024哥吉拉怪獸路跑」3場次資訊、15款周邊一次看，Q版哥吉拉浴巾粉絲必收。

2023-11-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：2024哥吉拉怪獸路跑 人氣：944
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編輯 張人尹

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2024哥吉拉怪獸路跑，又帥又萌！即將在2024年3月登場的「2024哥吉拉怪獸路跑」在新北、台中、高雄陸續登場，本次路跑還可以自己選擇可愛版「萌獸運動組」或是經典帥氣版「經典咆嘯組、怪獸之王組」2種風格、3款跑者物資選擇，讓哥吉拉粉絲通通跑起來。

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2024哥吉拉怪獸路跑場次資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2024哥吉拉怪獸路跑跑者物資 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2024哥吉拉怪獸路跑在3/3新北運河廣場、3/10台中中央球場、3/17高雄夢時代廣場舉辦，活動現場特別設置怪獸之王拍照打卡點、闖關遊戲，讓粉絲們邊跑邊玩。在跑者物資的部分，共推出「萌獸運動組、經典咆嘯組、怪獸之王組」3種選擇，不管要耍可愛、耍帥通通滿足。
2024哥吉拉怪獸路跑 跑者上衣 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2024哥吉拉怪獸路跑 完賽獎牌 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中「萌獸運動組」使用Q版造型的哥吉拉角色，設計「萌獸紀念上衣、萌獸托特包、萌獸棒球帽、萌獸運動浴巾、萌獸完賽獎牌」等跑者物資，同時，也有帥氣版「經典咆嘯組」，內含「怪獸之王紀念上衣、怪獸之王浴巾、經典哥吉拉托特包、哥吉拉棒球帽、怪獸完賽獎牌」，經典哥吉拉造型讓人帥翻。
2024哥吉拉怪獸路跑萌獸運動組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2024哥吉拉怪獸路跑經典咆嘯組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除此之外，如果是哥吉拉鐵粉，更要直接入手超值豪華組合「怪獸之王組」，其中包含原有的「經典咆嘯組」商品以外，再增加「怪獸之王月亮椅、巨獸運動旅行袋、哥吉拉主題地墊」，更實用、更豪華。如果這些還不夠，參加路跑也能加購限定周邊「經典哥吉拉運動浴巾、Q萌哥吉拉隨身毯」，鐵粉通通要入手。
2024哥吉拉怪獸路跑怪獸之王組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2024哥吉拉怪獸路跑加價購 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

主辦單位表示，本次「2024哥吉拉怪獸路跑」3個場次都在即日起開放線上報名，在11/29(四)23:59前完成報名繳費，就免費抽限定禮「怪獸之王戶外桌椅組」，露營桌椅一次get。此外，在12/13(三)23:59前報名繳費完成即可抽「超Q萌哥吉拉玩偶」各場次各抽300組，粉絲們手刀揪團報名跑起來。
2024哥吉拉怪獸路跑早鳥抽獎 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2024哥吉拉怪獸路跑 跑者物資 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

2024哥吉拉怪獸路跑 早鳥報名抽獎活動

活動網址：https://walkr.tw/LhtqykDW
活動時間：11/29(四)23:59前
活動內容：完成報名繳費，就免費抽限定禮「怪獸之王戶外桌椅組」。

活動時間：12/13(三)23:59前
活動內容：報名繳費完成即可抽「超Q萌哥吉拉玩偶」，各場次各抽300組。
 

2024哥吉拉怪獸路跑場次資訊

2024哥吉拉怪獸路跑-新北場
時間：2024年3月3日
地點：新北市微風運河廣場

2024哥吉拉怪獸路跑-台中場
時間：2024年3月10日
地點：台中中央球場

2024哥吉拉怪獸路跑-高雄場
時間：2024年3月17日
地點：高雄夢時代廣場

詳細活動規範及供應情形，依 2024哥吉拉怪獸路跑 官方公告為準。

 

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#哥吉拉
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