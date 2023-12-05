無論你喜歡哪種乳酪，只要你是乳酪控，這間店你一定不能錯過。在這裡，可以嚐到另一個乳酪層次的口感。運用西式手法將乳酪刨成絲，主廚將乳酪絲撒在美食，靜靜等待著美食與乳酪結合帶出獨特香氣，相信這一定超乎你的想像！ ▲想食廚房推出期間限定的6道美國乳酪餐點

台中必訪餐廳，療癒系想食廚房

這間位在台中的「想食廚房」，是被網友稱為療癒系的西式餐廳，親自前往用餐後，總是會被店內的美食、溫馨的氛圍給療癒。究竟為何他們的料理會如此令人著迷呢？因為，他們使用的是美國乳酪。



想食廚房剛開始創立時，是三位大男孩。他們大學畢業、工作幾年後，有次聊天，得出了「不如來開一間，只做我們自己覺得好吃料理的餐廳吧」這樣的結論，就這樣，想食廚房因此誕生。

▲想食廚房正門





從七年前開始創立到現在，他們摸索了許多方向，唯一不變的是，料理絕對是「一定好吃」、「用料不手軟」、「誠意滿滿」。至於風格，反而隨著家庭式的客群漸多，顧客開始給予他們一個稱號，叫做「療癒系餐廳」。



此外，還有更療癒的事，想食廚房更運用美國乳酪，創意推出期間限定的6道乳酪料理，邀你在歡樂的12月份一起走進濃郁的乳酪饗宴。

透過主廚巧手，嚐到乳酪新巔峰

期間限定美國乳酪特色餐點，吃出美墨道地滋味



來到想食廚房，有著許多令你驚奇的乳酪料理，喜愛辣味的朋友，一定必點期間限定的餐點「酥炸辣椒乳酪條與塔塔辣醬」。這道餐點採用美國辣椒傑克乳酪，保留美墨料理的滋味，口味微辣，單吃味道非常濃郁，當作下酒菜也非常合適，特別的是，在炸過之後味道更豐富，乳酪微微融化的口感，非常好吃。

▲酥炸辣椒乳酪條與塔塔辣醬

Pizza控的最愛

美國乳酪牽絲口感超滑順



說到乳酪，就不能錯過與乳酪絲絕搭的披薩！想食廚房的披薩系列，會以西式元素打底，運用不同的創意來搭配。像是富有日式風格「蒲燒鰻魚手撕豬披薩」、滿滿鮮味的「明太子鮮蝦小捲披薩」、經典又具有奢華的「海膽奶油雞肉披薩」，透過不同新鮮食材，以及口感的搭配組合，最後撒上美國切達傑克乳酪絲，味道柔和，口感滑順，還多了分鹹香。

▲ 蒲燒鰻魚手撕豬披薩

▲ 明太子鮮蝦小捲披薩

▲ 海膽奶油雞肉披薩

西式經典的料理，撒上乳酪更能感受層次感



經典的「青醬鴨胸燉飯」，或清新不膩的「溫泉蛋番茄肉醬鳥巢麵」，在美食料理後堅持撒上美國帕瑪森乳酪粉，有別於常見的成塊帕瑪森乳酪，美國帕瑪森乳酪粉粉狀細緻不結塊，鬆鬆散散地撒上燉飯或肉醬麵，不只餐點好看，更完美地增加了餐點的風味層次，相信對於喜愛西式美食的朋友是一大口福。

▲ 青醬鴨胸燉飯

▲ 溫泉蛋番茄肉醬鳥巢麵

聖誕好去處，手刀訂位想食廚房

陪你溫馨過聖誕



聖誕節就要來囉！和家人、朋友的聚會地點想好了嗎？如果你剛好有時間、剛好在台中、剛好喜歡溫馨氛圍，那麼，快點手刀訂位想食廚房，並且一定要點期間限定的美國乳酪的料理。透過想食廚房兩位主廚的巧手，美國乳酪入到你口，絕對讓你沈浸在濃郁的乳酪饗宴中！

▲ 美國乳酪饗宴新菜單





想食廚房

聯絡電話：04-2301-9613

地址：台中市西區中興一巷32號

https://www.facebook.com/thinkabfood81