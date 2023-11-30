哈利波特鐵粉的耶誕節交換禮物推薦清單！耶誕節送耶誕禮物、玩交換禮物總是讓人傷透腦筋，這次華納兄弟全球探索消費性產品部首次在台灣推出「Christmas in the Wizarding World 魔法聖誕季」，整理出31款「哈利波特耶誕交換禮物」推薦清單，無論公仔收藏、居家小物、衣服飾品，通通在台灣就能買到。
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超有節慶氣氛的「魔法聖誕季」包含7大系列、推薦31款周邊小物，此外再加碼一款只送不賣、聖誕限定的「哈利波特電影經場景夾盲盒」，集結「鄧不利多大禮堂、斜角巷、魁地奇、哈利波特與嘿美、霍格華茲城堡」5大場景隨機出貨，只要買「魔法聖誕季」7大系列品牌商品，滿額1500元就免費送一盒。
在哈利波特「魔法聖誕季」中，包含「LEGO」推出哈利波特主題的「古靈閣巫師銀行、霍格華茲特快列車與活米村車站、疾疾護法現身」共3款積木合組，POP MART泡泡瑪特更推出「阿茲卡班系列盲盒」集結12個角色款式，包含召喚出護法的哈利波特、拿著時空器項鍊的妙麗、抱著老鼠斑斑的榮恩，鐵粉通通要收藏。
喜歡忙和驚喜感的哈利波特粉絲，不能錯過野獸國「哈利波特系列 Q版公仔盲盒」以及精緻周邊「哈利波特蛇怪對決、哈利波特-魁地奇比賽」兩款經典電影場景神還原，而單隻399元的「哈利波特系列 飛天掃帚筆」也是交換禮物的推薦首選。
如果偏好實用小物的粉絲，在「魔法聖誕季」也包含居家品牌FLIGHT MODE推出的「霍格華茲四學院聖誕抱枕、哈利波特生日快樂蛋糕抱枕」以及冬天超需要的「霍格華茲四學院法蘭絨薄毯」，CACO則以霍格華茲四大學院爲靈感，推出霍格華茲四學院大學T、棒球外套、V領毛衣等服飾配件，幫網美拍出學院風美照。
此外，鞋包品牌Grace Gift推出「霍格華茲學院徽章口金零錢包、側背包、Harry Potter牛麂皮短筒厚底雪靴」，飾品則有Theodora推出「哈利波特夜光瘋馬皮真皮腕錶禮盒」可以搭配書本造型收納盒增添儀式感，讓粉絲們趁聖誕節買起來。
哈利波特 魔法聖誕季 限定活動
活動期間：2023/12/1-12/31
活動內容：於以下7大品牌的實體門市消費哈利波特系列商品滿 $1500 ，即可獲得電影場景盲盒夾乙個，款式隨機贈送。
魔法聖誕季 活動品牌推薦
LEGO
76417樂高®古靈閣™ 巫師銀行：$12,999 (僅限樂高(R)授權專賣店)
76423 樂高®霍格華茲特快列車與活米村車站：$4,899
76414 樂高®疾疾 護法現身（雄鹿與狼2合1）：$2599
POP MART
哈利·波特與阿兹卡班的囚徒系列盲盒公仔：$330元
FLIGHT MODE
霍格華茲四學院聖誕抱枕：$1,380
哈利波特生日快樂蛋糕抱枕：$1,380
聖誕節針織蓋毯：$1,780
霍格華茲四學院法蘭絨薄毯：$1,080
劫盜地圖毛巾禮盒：＄1,880
Grace Gift
Harry Potter-金探子牛麂皮穆勒毛毛拖鞋： $2,680
Harry Potter牛麂皮短筒厚底雪靴：$2,680
霍格華茲嘿美吊飾手提側背包：$1,399
霍格華茲學院徽章口金零錢包：$880
霍格華茲嘿美吊飾徽章票卡夾：$780
霍格華茲嘿美吊飾水桶包：$1,399
Theodora
哈利波特夜光瘋馬皮真皮腕錶禮盒：$3,617
哈利波特書本造型收納盒：$1,298
哈利波特復古行李箱造型收納盒：$1,998
哈利波特學院托特包：$3,498
哈利波特學院 RFID 防盜信封三折式中長夾：$2,598
Beast Kingdom 野獸國
CBX059 哈利波特系列 Q版公仔盲盒：$400
哈利波特系列 飛天掃帚筆：$399
哈利波特-蛇怪對決：$1,099
哈利波特-魁地奇比賽：$1,099
魔法世界 哈利波特：$2,190
CACO
霍格華茲四學院大學T：$1,190
霍格華茲四學院棒球外套：$1,790
霍格華茲四學院V領毛衣：$1,290
哈利波特百褶短裙：NT.890
嘿美短版毛織上衣：NT.1,290
嘿美華夫格套裝：NT.1,690
詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「華納兄弟全球探索消費性產品部」合作，要送你「哈利波特耶誕禮物」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
帶有濃厚異國風格的哈利波特系列，在台灣一直有許多粉絲，也是許多人耶誕節禮物的首選。
請問：1991年鄧不利多匿名送給哈利波特的「耶誕節禮物」是什麼？
● 活動贈品：
◎ 哈利波特電影經場景夾盲盒(6款一套) 乙 組 共 1 名
◎ 哈利波特四學院法蘭絨毛毯 乙 份 共 1 名
● 活動時間：2023-11-30 19:43~2023-12-06 00:00
● 得獎公佈：2023-12-06 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
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(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
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