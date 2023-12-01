龜甲萬全新「味自慢」系列調味醬包，以最道地的和風風味為基礎，只需加入食材拌炒，就能將日式美味直送上桌，快速、方便、簡單，就算是料理新手，也絕不會調味失敗。

最道地的日式家常菜調味醬包，日式美味直送上桌

龜甲萬擁有三百多年歷史，今年，首次在台灣開發醬油以外調味品，以最具優勢的道地和風出發，複製日本市場的成功經驗，開發出五款最受日本家庭喜愛的產品口味上市。根據日本龜甲萬母公司市調部資料顯示，日本龜甲萬憑藉21年的調味醬包開發經驗，已在日式料理類別中佔據市場NO.1的地位。



龜甲萬「味自慢」系列，絕不添加調味劑、香料、焦糖色素，健康美味

以「味自慢」為名，日文意涵為龜甲萬對於商品口味有著極大的自信，「味自慢」調味醬包嚴選原料，有別於其他商品，堅守不添加調味劑、焦糖色素或香料的原則，為取代一般甜味劑，選擇加入6種天然蔬果萃取液，包括冬瓜、西洋芹、食鹽、紅蘿蔔、蕃茄糊、蘋果和香菇，以自然的鮮甜提升味覺，讓使用調味醬包的料理，口味變得豐富而有層次。

日本經典美味這五款，在家也能簡單神複製

1.薑汁燒肉醬: 日本受歡迎的經典家常菜，將洋蔥與豬肉預先拌炒，再倒入薑汁燒肉用醬，讓醬汁緩緩滲入已炒過的食材中，透過醬汁中三種不同形態的薑原料，讓菜餚中散發出誘人香氣，薑汁與燒肉完美結合，一入口瞬間開啟味蕾，配上白飯，一口接著一口停不下來。



2.照燒醬: 鹹中帶甜超美味，使用日本獨特的『三溫糖』，相較於一般砂糖的甜味來得更豐厚，加上萃取自北海道真昆布，呈現鹹甜鹹甜的口感，將醬汁倒入預先炒過的雞肉中，醬汁與雞肉的完美結合，讓雞肉色澤誘人，一口咬下濃濃的醬汁與肉汁融為一體，讓人愛不釋口。



3.日式醬燒醬: 在日本最熱銷的口味第一名，添加日本靜岡的柴魚萃取液，醬汁細緻的鰹節鮮味，適合搭配香煎金黃色的豆腐與牛肉片，鰹節的海洋鮮味摻入牛肉片的香甜之中，讓人欲罷不能，一口接一口停不下。





4.日式味噌醬: 日本熱銷Top2，味噌是日本家庭必備、也是日本料理中最具代表的萬能調味料之一，融合日本長野縣的赤味噌與台產信州風米味噌，香氣濃郁順口，當醬汁倒入炒拌過的茄子與肉片，味噌濃郁的豆香與多層次的鹹甜滋味，讓食材完美融合之後的絕美滋味，讓人愉悅入口。





5.日式蒜燒醬: 日本熱銷Top3，藉由三種不同型態的大蒜結合而成，簡單百搭各項食材，如高麗菜，再加上些許絞肉，蔬菜和豬肉搭上鹹甜又層次豐厚的醬汁香氣四溢，蒜燒讓食材美味在嘴裡擴散開來。



龜甲萬「味自慢」系列調味醬包，現已於全台家樂福、愛買（5款全口味）與全聯（依不同分店口味不同）上市，只要準備食材再加入一包醬包，快速、方便又簡單，不論是料理達人還是初學者，都能輕鬆烹調出美味的日本家庭料理。