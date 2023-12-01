隨著天氣逐漸變冷，令人期待的 2023 聖誕節即將到來，各大百貨櫥窗、商辦廣場也換上特殊聖誕裝飾。適逢八週年、一向具有節慶儀式感的植藝品牌「有肉」已率先迎接聖誕，除了打造多款療癒多肉聖誕禮品，至2024年1月4日，有肉將展出全新設計「多肉聖誕樹」，並在不同區域擺上聖誕小物，邀請您體驗充滿綠意的聖誕氛圍。



支持地球永續，最適合玄關的大型多肉聖誕樹

綠意聖誕小秘訣：選擇與眾不同的聖誕樹，能持續種植更完美

近幾年環境守護意識抬頭，想歡度浪漫聖誕節，也能選擇環境友善的聖誕裝飾，多肉植物專家「有肉」今年特別在店門口創作一棵超大型「多肉聖誕樹」，以能長年生存、充滿各種療癒外觀的多肉植物作為聖誕裝飾，在寒冷冬季提醒人們生生不息的自然之美。如果想在玄關、公共大廳、中庭等寬敞處所打造聖誕氛圍，大器且造型獨特的巨型多肉聖誕樹是絕佳選擇。考量到部分場所無足夠空間擺放大聖誕樹，有肉也推出桌上型多肉聖誕樹「森林之歡」DIY 材料包，一樣使用多肉植物妝點聖誕樹，精緻小巧的尺寸擺在書房、臥室或客廳茶几都合適，完成屬於你們的綠色聖誕回憶。



現有材料不浪費再利用，木箱、紙箱都能化身獨家聖誕樹

營造聖誕氛圍小秘訣：小聖誕樹放在箱子上瞬間充滿節慶

若不想採購全新大型聖誕裝飾物，運用現有木箱、紙箱也能打造過節氣氛，歡慶 8 週年的聖誕期間，植藝品牌「有肉」門市不只充滿大大小小的多肉仙人掌，空間一隅也能看到由木箱堆疊而成的聖誕樹塔，有肉建議如果家裡有平常網購留下的紙箱，也能將紙箱堆成聖誕樹造型，擺上香氛蠟燭、甜點、或具有聖誕風格的綠植，聖誕氛圍將會瞬間提升!因應不同空間佈置需求，貼心的有肉也準備尺寸更小、適合家中各處的聖誕禮品，無論是擁有毬果、絨毛元素的「麋果暖絨」植栽組，或搭配金色蠟燭、替聖誕大餐增添浪漫氛圍的「燭夜歡騰」，都能點亮聖誕一角，是追求自然、綠意的 2023 年聖誕禮物首選。



替生活物件賦予魔法，與戴上紅色聖誕帽的仙人掌歡慶起舞

創意聖誕小秘訣：找出各種紅色物件，運用想像力將植物擬人化

在聖誕老人的世界，如果麋鹿會唱歌、煙囪下襪子會長出禮物，那麼仙人掌戴著紅色聖誕帽與圍巾跳舞似乎也不稀奇！致力於推廣台灣創意設計盆器的「有肉」，在今年聖誕節發揮巧思、讓仙人掌戴上專屬圍巾，小巧精緻的造型擺在床頭、辦公桌上都相當適合，抬頭彷彿就能看到仙人掌小精靈唱著聖誕祝福。當然不只有仙人掌或其他植物能穿戴聖誕衣物，有肉強調只要發揮創意，生活中的物件如衣帽架、水瓶、檯燈，為他們穿上紅綠色衣物，也能讓空間充滿聖誕氣氛。





聖誕節是個充滿浪漫與溫馨的節日，熱愛多肉植物的植藝品牌「有肉」適逢8週年慶，即日起至2024年1月4日，於門市推出一系列聖誕創意陳列，將聖誕氛圍營造心法分享給所有來參觀的訪客，更準備多組聖誕滿額禮，邀請人們挑選聖誕禮物、一同歡慶綠意聖誕。

【 2023 有肉 8 週年慶暨聖誕活動】

活動期間：即日起至2024年1月4日

詳細內容：https://succuland.com.tw/anniversary-celebration/

週年慶期間滿額贈禮：網路商店、實體門市盡享好禮

滿 3,500元實體門市送 3 寸多肉界聖誕紅 (緋牡丹)、網路商店免運

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滿15,000元送長年造型聖誕樹 (限量20份)