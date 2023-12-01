TWG耶誕大餐開箱！要在台灣感受到濃濃耶誕節氣氛，除了朝聖耶誕打卡點、聖誕樹裝置之外，每年也一定要吃到「TWG Tea耶誕大餐」才像過耶誕節。這次TWG Tea除了推出耶誕節專屬套餐之外，同步還有耶誕節限定茶、耶誕節禮盒、耶誕節馬卡龍，無論是女友的耶誕大餐，或是驚喜耶誕禮物都幫你準備好。



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TWG Tea 2023年「聖誕茗茶套餐」即日起限定推出，套餐內容包含每日湯品、茶香麵包、節慶主餐、創作甜點與一壺佐餐茗茶，主餐推出「北海道干貝、紐西蘭高地和羊」兩款選擇，都結合茶香入饌，而甜點則有「法式伯爵茶洋梨佐栗子香緹蛋白霜」以及「巧克力榛果/椰子百香迷你款聖誕木柴蛋糕」共3款選擇，打造濃郁、甜蜜的冬季甜點。







針對茶品的部分，TWG Tea耶誕節必備「聖誕樂頌茗茶」，2023限定款特別以節慶茶搭配橙皮、肉桂、荳蔻、烤蘋果和粉紅胡椒等濃郁香料，像是把熱紅酒的風味變成耶誕茶品。除此之外，還有「台灣限量版茗茶禮盒組」，其中包含烏龍茶基底的「皇家阿里山茶」、全發酵性的紅茶「皇家日月潭茶」，一濃一淡讓人享受台灣茶的魅力。





TWG Tea聖誕限定商品

為了讓人耶誕節送禮增加巧思，TWG Tea本次也推出限定款「聖誕限定茶香馬卡龍」，內餡以獅城早餐茶作為基底，搭配法芙那白巧克力與開心果甘納許，外層則設計成鼠尾草綠的杏仁餅殼、並灑上開心果碎，在盒子內精緻可愛，堆疊在盤子上更直接變身成馬卡龍耶誕樹，送女友當成耶誕驚喜剛剛好。

供應期間：即日起至2024/1/1

品項及價格：

台灣限量版茗茶禮盒組，售價新台幣5,480元。

皇家阿里山茶單入茶罐，售價新台幣2,740元。

皇家日月潭茶單入茶罐，售價新台幣2,740元。

聖誕樂頌茗茶，售價新台幣1,430元。

聖誕限定茶香馬卡龍，每顆售價新台幣75元，6入450元、12入900元、24入1,800元。

TWG Tea聖誕茗茶套餐，每套售價新台幣1,750元（需加10%服務費）。



詳細活動規範及供應情形，依 TWG Tea 官方公告為準。