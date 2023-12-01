每年一到耶誕節，就是要搜集全台各地耶誕樹拍照打卡，才有過耶誕節的感覺，各大百貨、商場的耶誕樹，更是每年吸引人潮的重要地標，像是新北耶誕城、信義區101耶誕樹、香緹廣場耶誕樹，還有小奢華「精品耶誕樹」系列，都是每年要拍到的重點。這次窩客島整理2023耶誕節「21棵耶誕樹打卡點」全攻略，考驗男友、閨蜜的拍照技術。







2023耶誕樹打卡點：新北歡樂耶誕城 天幕耶誕樹

今年2023新北歡樂耶誕城最大亮點為「天幕耶誕樹」，為新北耶誕城一改往常的竹筍造型，以燈串圍成絕美的天幕燈飾，底座部分以甜點蛋糕裝置藝術為設計，打造巨型甜點星耶誕樹，整體夢幻感倍增。11/17開城後每天晚間五點半後、每半小時展演一次光雕秀，繽紛多彩的光雕秀再配上背後市政府建築外牆裸視3D光雕表演，由可可愛愛的吉祥物「桑塔熊」領軍賣萌。



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2023耶誕樹打卡點：台北101 耶誕童話王國

台北101耶誕樹真的來了！這一次台北101將挑戰全台最美耶誕樹稱號、更要挑戰網美們必拍耶誕樹清單。台北101將於2023年12/1-12/30每週六日於四樓都會廣場「耶誕童話王國」盛情舉辦「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」，都會廣場「耶誕童話王國」更是打造出超好拍、超可愛的薑餅人王國，讓人拍一張就停不下來。



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2023耶誕樹打卡點：台北101 Dior耶誕樹

台北101不只有室內耶誕樹打卡點，在松智路側門外，連續幾年都有「Dior耶誕樹」吸引話題，本次耶誕樹以全金色造型設計，搭配晚間燈光照射更是奢華、氣場滿分。在11月下旬登場的Dior耶誕樹也一度為強風倒塌，讓「Dior耶誕樹」關鍵字成為熱搜話題，現在Dior耶誕樹已強勢回歸，網美們一定要朝聖。







2023耶誕樹打卡點：新光三越信義新天地 時光之樹

信義區耶誕樹回來了！每年耶誕節的重要地標之一，就是信義區香堤廣場、新光三越A11前的巨型耶誕樹，堪稱是台北市的「耶誕城」中心。17公尺高巨型耶誕樹「時光之樹」，造型上透過手工層層堆疊，以超過一萬株雪白的葉片，打造被白雪覆蓋的聖誕樹，搭配純白色雪屋穿插其中，透光燈箱還能看見雪人剪影，讓人拍照起來更增添夢幻氣息。



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2023耶誕樹打卡點：統一時代百貨 Purple Wish耶誕樹

統一集團慶祝聖誕節活動「愛‧Sharing」睽違3年強勢回歸，每次活動選擇一個城市主題，2023年以熱情奔放的「西班牙巴塞隆納」作為主題城市，使用繽紛色彩燈飾，在統一時代百貨2樓打造主燈「Purple Wish耶誕樹」，與往年不同的是，底座以噴泉、蝴蝶造型設計，並且在每日18:00-21:00整點播放燈光秀，以及12/24平安夜會加碼飄雪展演，要拍夢幻打卡照就要先筆記。



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2023耶誕樹打卡點：新光三越A8 CHANEL耶誕樹

信義區新光三越A8館前，本次由CHANEL打造2個耶誕樹場景，一側為經典錐形耶誕樹場景，以大小耶誕樹交錯、搭配CHANEL造型禮物盒、燈箱設計，讓網美走進場景中打卡。另一側巨大CHANEL禮盒，上方搭配巨型耶誕樹，搭配金黃色燈光讓人好拍、好打卡。







2023耶誕樹打卡點：台北捷運心中山 Jo Malone耶誕樹

位於台北捷運中山站四號出口的心中山線型公園，為近年來台北人最愛的逛街、漫步新選擇。今年耶誕有Jo Malone打造的超過9米高的巨型香氛聖誕樹，由旋轉木馬、巨型薑餅人和Jo Malone經典禮物盒堆疊而成，於上週點燈後便洗版IG打卡牆。若於明年1/4前在現場打卡並完成指定動作，即可免費兌換香氛驚喜禮物。



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2023耶誕樹打卡點：SOGO復興店 LV耶誕樹

精品品牌Louis Vuitton這次於11/24-1/2期間，在SOGO復興店外打造全台第一個「LV耶誕樹」，巨型耶誕樹高度達10公尺、寬度6公尺，其中特別以Monogram、Vivienne、LV Twist、LV Lock、Alma手袋、Speedy手袋、Trunk硬箱等圖案圍繞，堆疊28層，並且設置LV字樣燈飾，更奢華、更好拍。







2023耶誕樹打卡點：新光三越站前店 寶可夢耶誕樹

北車新光站前店寶可夢耶誕樹！北車商圈最高、最大、最可愛的「寶可夢耶誕樹」在新光三越站前店正式登場，為了與周年慶主題呼應，特別打造「寶可夢的耶誕樂園」耶誕節主題活動，除了有10公尺高的寶可夢耶誕樹之外，12月加碼舉辦2場寶可夢見面會，粉絲們一定要準時衝、準時打卡。



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2023耶誕樹打卡點：美麗華 旺卡耶誕樹

大直地標「美麗華」這次2023耶誕節特別攜手電影「旺卡」，即日起在水舞廣場打造12米高的大型聖誕樹，設計造型呼應電影劇情與角色，搭配繽紛糖果、巧克力片造型，晚間亮起金黃色燈飾、以及彩色燈球，打造大直耶誕節新地標。







2023耶誕樹打卡點：Globalmall 甜點王國耶誕樹

Globalmall環球購物中心，2023年以「甜點王國聖誕樹」作為主題，在全台8間門市打造8棵夢幻、甜蜜的耶誕樹打卡點。特色以巨大草莓甜甜圈裝飾6米高的耶誕樹，並且搭配拐杖糖、棒棒糖、馬卡龍、霜淇淋等元素作為裝飾，打造童話故事般的夢幻打卡點。







2023耶誕樹打卡點：華泰名品城 巨型幸運聖誕樹

園區內特別打造了聖誕老公公的「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所」。每處造景都別具巧思與反轉趣味，並且廣受網友喜愛的Gloriday「露天飄雪聖誕市集」、「聖誕嘉年華大遊行」也將盛大登場，預計11/29檔期開跑，就能拍好、拍滿、拍到不想回家。



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2023耶誕樹打卡點：台茂 雪怪與迷宮聖誕樹

於即日起至翌年1/2限定登場的台茂「雪怪與迷宮聖誕樹」，連續48天不間斷，在B2挑空中庭有一顆高達3公尺的雪白聖誕樹，還有大腳怪雪怪攀爬在上頭迎接大家到來，一旁也有小雪怪搗蛋賣萌。聖誕樹的周圍則是由冰雪砌出巨型迷宮，揪大家穿梭於此，尋找可愛雪怪。而每天12點至21點期間，每整點都有雪花音樂秀，現場不僅變成雪花紛飛的雪國，搭配音樂和光雕投影浪漫氛圍再加倍。



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2023耶誕樹打卡點：大江購物中心 夢幻雪之城

管你是中壢人、還是桃園人，看到大江有新的聖誕裝置藝術就一定要來拍！不斷在進化改裝的大江購物中心，不僅擁有眾多獨家品牌、美食，每到聖誕節更是變成網美、網帥朝聖的打卡聖地。今年以「聖誕耀快樂」為主題，打造一座浪漫夢幻雪之城，再加上星空泡泡屋及應景的甜點輕食快閃店，中壢人先衝了再說。



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2023耶誕樹打卡點：新竹巨城耶誕樹

每年跟著周年慶一起登場的「新竹巨城耶誕樹」，可以說是新竹人血拼信號燈，本次耶誕樹以藍白色燈飾，搭配吉祥物「阿Mall、Mall妹」穿上耶誕老人裝扮、搭著南瓜馬車現身，自即日起至1/4期間內亮燈，新竹人週末逛街一定要拍美照。







2023耶誕樹打卡點：台中耶誕 熊大耶誕樹

台中耶誕樹有熊大、兔兔！2023台中耶誕嘉年華以「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」作為主題，在12/15到1/1期間，於舊台中火車站、柳川、綠川打造節慶打卡點，本次更特別與超人氣LINE FRIENDS角色合作，打造16公尺高耶誕樹，還有超萌熊大、兔兔等夥伴，讓粉絲們準時打卡賣萌。



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2023耶誕樹打卡點：南紡購物中心 熊大店長聖誕魔法村

本次南紡購物中心「聖誕魔法村」在南紡廣場中打造打13米高耶誕樹，還有超萌「LINE Pay 熊大店長」直接坐在夢幻旋轉木馬中，一旁還有3個耶誕小屋打卡點，包含錯視感「聖誕禮物帶你飛」、烤箱造型「魔法的烤驗」、咖啡杯造型「奇幻雲朵咖啡屋」，在館內空橋還有熊大店長身影，一定要拍照打卡。



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2023耶誕樹打卡點：奇美博物館 幸福聖誕樹

2023奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」11/16搶先曝光，2023年耶誕樹風格主打「歡樂派對」，樹身以金黃色垂鍊搭配彩球裝飾，透過層層堆疊的方式營造熱鬧、盛大的繽紛氣氛，底座則配合復古DISCO風格以紅紫色系加上鏡面元素，呈現閃亮、喜悅的佳節情境。為了緬懷辭世的許文龍創辦人，奇美博物館耶誕樹自即日起至12/2熄燈，期間內穹頂的亮光將24小時點亮。



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2023耶誕樹打卡點：SKM PARK Outlets 夢想森林

每年高雄人都要拍的「SKM Park Outlets高雄草衙」打造的耶誕村、耶誕樹打卡點，都吸引許多網美們朝聖，本次大型耶誕樹「夢想森林」以燈球、燈串打造垂墜裝飾，每到整點時音樂盒都會隨著音樂轉動中飄下浪漫雪花，朝聖一定要抓準時間拍到夢幻景象。







2023耶誕樹打卡點：高雄夢時代 Purple Wish

2023Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，讓Purple Wish化身奔放的舞者，在聖家堂建築意象與歐式噴泉組合的底座上翩然舞動。裙襬邊緣鑲嵌高第建築中的海洋意象，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，讓人們的心情隨之轉變、幻化，讓巴塞隆納的熱情完全與高雄人的激情融合在一起。



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