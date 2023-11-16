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台南必拍耶誕樹！奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍，再加碼2023「聖誕週末」DISCO復古派對、預售票開賣。

2023-11-16 文字：編輯 李維唐 圖片：奇美博物館 人氣：417
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編輯 李維唐

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每一年都要收集的耶誕樹來了！2023奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」11/16搶先曝光，2023年耶誕樹風格主打「歡樂派對」，樹身以金黃色垂鍊搭配彩球裝飾，透過層層堆疊的方式營造熱鬧、盛大的繽紛氣氛，底座則配合復古DISCO風格以紅紫色系加上鏡面元素，呈現閃亮、喜悅的佳節情境，網美系一定要拍。

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奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍
奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍

此外，還有一定要參加的奇美博物館耶誕派對，今年「2023聖誕週末」大走經典復古風，主題靈感來自年度特展「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」，該展展出了改變世界的三大舊時代機器，因此「聖誕週末」主題從舊時代出發，選定熱力四射的70年代為情境，一同感受DISCO的熱情奔放。

並且這一次活動，聖誕老公公將展開一場華麗時髦的復古DISCO遊行，並在聖誕大舞會中邀請與會者一起大跳DISCO舞步，與會者也可以精心打扮自己的DISCO LOOK前來同樂，從館外到展廳一起沉浸在復古氛圍中。此外，70年代風靡一時的四輪花式溜冰也是重點節目，搭配歡樂懷舊的西洋音樂，營造穿越時空的美好體驗。
奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍

同時，每年擠爆人潮的聖誕市集今年陣容同樣堅強，不但網羅往年的超人氣店家，也引進許多特色品牌，提供五花八門的美食，包括熱紅酒、炸雞全餐、美式漢堡、義式pizza、澳洲啤酒炸魚、墨西哥脆餅、肉桂捲、美式軟餅乾等，另有豐富蔬食如全素串燒、精緻素甜點、蔬食古巴三明治等。除了滿足味蕾，活動每日皆安排超過25場的音樂與舞蹈表演，包括管弦樂、銅管五重奏、鋼琴、豎笛、搖滾樂、電子音樂與街舞等，從白天到晚上全無間斷。
奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍

 

奇美博物館「2023聖誕週末」
活動期間：12/16（六）、12/17（日）、12/23（六）、12/24（日）每天14:00至22:00展開
活動範圍：包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元。
奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org

奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍

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