桃園耶誕夢幻到不行！老桃園人最愛的老字號台茂，每年到了聖誕節總是會推出超夢幻的聖誕裝置藝術，今年以「雪怪與迷宮聖誕樹」為主題，打造猶如在奇幻冰雪童話故事般的場景，並推出雪花音樂秀、聖誕市集等各種免費活動，讓大家有事沒事就到台茂逛街、打卡。







於即日起至翌年1/2限定登場的台茂「雪怪與迷宮聖誕樹」，連續48天不間斷，在B2挑空中庭有一顆高達3公尺的雪白聖誕樹，還有大腳怪雪怪攀爬在上頭迎接大家到來，一旁也有小雪怪搗蛋賣萌。聖誕樹的周圍則是由冰雪砌出巨型迷宮，揪大家穿梭於此，尋找可愛雪怪。而每天12點至21點期間，每整點都有雪花音樂秀，現場不僅變成雪花紛飛的雪國，搭配音樂和光雕投影浪漫氛圍再加倍。







除了聖誕打卡裝置藝術之外，12/16、12/17及12/23、12/24連續兩個週末推出限定活動，下午時段有聖誕老公公送糖果，晚上則是有聖誕音樂會可免費入場聆聽，。市集更是不能錯過，本週末11/18、11/19有今秋市集率先登場，集結超過30攤人氣美食、手作小物等，從日式醬汁炒麵、美國熱狗小吃到新疆烤肉串通通有。而聖誕週12/23、12/24則是有聖誕市集等著大家到來。





桃園台茂購物中心「雪怪與迷宮聖誕樹」

桃園台茂購物中心 聖誕市集

桃園台茂購物中心 元旦市集

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