桃園耶誕夢幻到不行！老桃園人最愛的老字號台茂，每年到了聖誕節總是會推出超夢幻的聖誕裝置藝術，今年以「雪怪與迷宮聖誕樹」為主題，打造猶如在奇幻冰雪童話故事般的場景，並推出雪花音樂秀、聖誕市集等各種免費活動，讓大家有事沒事就到台茂逛街、打卡。
於即日起至翌年1/2限定登場的台茂「雪怪與迷宮聖誕樹」，連續48天不間斷，在B2挑空中庭有一顆高達3公尺的雪白聖誕樹，還有大腳怪雪怪攀爬在上頭迎接大家到來，一旁也有小雪怪搗蛋賣萌。聖誕樹的周圍則是由冰雪砌出巨型迷宮，揪大家穿梭於此，尋找可愛雪怪。而每天12點至21點期間，每整點都有雪花音樂秀，現場不僅變成雪花紛飛的雪國，搭配音樂和光雕投影浪漫氛圍再加倍。
除了聖誕打卡裝置藝術之外，12/16、12/17及12/23、12/24連續兩個週末推出限定活動，下午時段有聖誕老公公送糖果，晚上則是有聖誕音樂會可免費入場聆聽，。市集更是不能錯過，本週末11/18、11/19有今秋市集率先登場，集結超過30攤人氣美食、手作小物等，從日式醬汁炒麵、美國熱狗小吃到新疆烤肉串通通有。而聖誕週12/23、12/24則是有聖誕市集等著大家到來。
並推出大小朋友都會愛的各種活動，小朋友看到會尖叫的超人力霸王見面會和碰碰狐&鯊魚寶寶見面會，兩大小朋友心中巨星在台茂現身，保證讓小朋友嗨到沒電。而搶先在12/30跨年夜前夕19:45-19:50，於台茂戶外施放長達300秒的璀燦低空花火，迎接新年到來。
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桃園台茂購物中心「雪怪與迷宮聖誕樹」
活動時間：即日起至2024年1月2日
活動地點：台茂B2挑空中庭
活動表演：
1、12:00-21:00每個整點10分鐘的雪花燈光音樂秀。
2、12/16、17及12/23、24，下午14:00-17:00 聖誕老公公送糖果。
3、12/16、17及12/23、24，晚上18:30-20:30聖誕音樂
桃園台茂購物中心 聖誕市集
11/18(六)15:00~20:30
11/19(日)15:00~19:30
12/23(六)15:00~20:30
12/24(日)15:00~19:30
桃園台茂購物中心 元旦市集
12/30(六)、12/31(日)15:00~20:30
2024/1/2 (一)15:00~19:30
台茂 超人力霸王見面會
12/24 (日) 14:00-14:40
台茂 碰碰狐&鯊魚寶寶見面會
12/31 (日) 15:00-15:40
台茂購物中心 2024煙火秀
活動時間：2023/12/30 晚上19:45-19:50