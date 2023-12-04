聯合國呼籲各國透過國際身心障礙者日，讓身心障礙者能公平的融入社會活動，今年天使心家族基金會攜手金曲歌王-王宏恩，運用音樂之力鼓勵愛奇兒(身心障礙兒)家庭改變眼光走出人群，於12月1日在夏凱納靈糧堂所舉辦的《生命樂章》歲末感恩音樂會公益獻唱，在國際身心障礙者日前夕呼籲，讓社會大眾和愛奇兒家庭皆能平等共享音樂饗宴。





因愛奇兒無法控制自身動作或聲音，愛奇兒父母常常不敢帶孩子參與音樂活動，相較於一般大眾音樂會，會場內卻傳遞友善正能量，主動友好愛奇兒家庭，響應聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)精神與SDGs10「消弭不平等」永續目標，消弭對身心障礙者一切不友善及不平等的對待，友好天使-王宏恩喚起社會大眾友好並重視愛奇兒家庭平等意識，讓愛奇兒家庭不需害怕社會眼光，能與一般大眾一同參與藝文活動。王宏恩新歌好好呼吸，希望愛奇兒家庭能放鬆心情祝福生命的每一刻，一起面對生活不同的挑戰。「藉由自己的音樂，遇到困難時，希望跟他一樣有相同經歷的朋友，都能感到不再孤單。」



痛苦的經歷，化身榮耀的祝福

這場音樂會以「生命樂章」作為主題，融合影像與音樂，以紀實影音為呈現愛奇兒母親-美如的生命歷程。身兼愛奇兒母親及天使心家族關懷專員，從踏進天使心家族獲得幫助，並進入基金會服務其他家長開始，人生因小小的跨越翻轉出全新的改變，20多年來將痛苦的經歷，接住了許多縮蹲在黑暗裡的愛奇兒家長，化成求助者最堅實港灣。音樂，好比生命的歷程，美如的人生故事，除了讓大眾更認識愛奇兒家庭，也溫情觸動現場嘉賓，在欣賞音樂的同時，為觀眾帶來生命不同感受。





美如分享道:「幫助自己服務的家長，如同看到當初掙扎的自己，看到他們展開笑顏的那一刻，同時也醫治了自己。」美如與基金會愛奇兒媽媽動人合唱落雨聲，唱出大眾皆能同感對母親的思念之情，以及做母親一路走來無私的辛勞，在現場每一個人都感受到愛奇兒媽媽們心連心的革命情感。

恆心守護，預防憾事的先趨者

天使心家族為全台首個以愛奇兒家庭成員為主要服務對象的社福機構，用同路人的經歷及20多年專業經驗恆心守護成員，面臨照護愛奇兒不同階段的挑戰，提供各項專業及心理喘息服務，透過預防讓憾事不再。基金會服務經費高達95%來自社會大眾，20多年來已陪伴5000多個家庭，天使心家族呼籲社會大眾的支持，不僅能翻轉愛奇兒父母，更能將希望散播到更多急需協助家庭裡，讓愛奇兒家庭成為社會的祝福，也讓社會祝福愛奇兒家庭，共同建構共好未來。今年國際身心障礙者日，天使心家族透過音樂邀請大家成為支持友好愛奇兒家庭的一份子。





關注天使心家族社會福利基金會官方頁面: https://www.ah-h.org/