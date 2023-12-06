必去三峽景點、9個全要知道！三峽由於距離台北路程較近，又有經典的三峽老街、藍染體驗，是雙北人假日出遊、學校教學必訪的人氣地，除了老街外，其他特色打卡景點也必須去過一輪，窩客島這次整理了「9個三峽景點」，包括了必拍的自然景點、森林系步道、古式百年老宅，下次揪人來三峽，一次攻略這些必拍景點。





周末來到三峽踏青，除了知名的「大板根」、「滿月圓」外，也不能錯過「熊空茶園」，不僅有整片壯觀的茶園、楓林道，以及上千棵柳杉林組成的步道，到了春天更有櫻花盛開，可以一次蒐羅各種絕美景色；除了自然美景，也可以走訪日式老宅「大寮茶文館」、富歷史性的「行修宮」，而百年紅磚老宅的「庶民美術館」中，一樓層列了不少藝術畫作、古老家俱等，二樓則是古色古香的咖啡館，是少數人才知道的隱藏祕境。





必去三峽景點推薦：熊空茶園

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 熊空茶園 說：

柳杉林步道是在觀景平台的旁邊，需要有專人開門才可以入內，林區步道裡面約有1000多棵的柳杉，非常的壯觀，每一顆柳杉樹齡都超過30年以上，走在步道上有些許陽光灑落，這樣的美景只能在深山看的到。<全文介紹>



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#熊空茶園

地址：新北市三峽區竹崙路238號

電話：02-2672-6686







必去三峽景點推薦：雲森瀑布

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 雲森瀑布 說：

基本上路況就是照片一樣，很平穩。坡度也沒有太大起伏，即使有上坡，但不陡。所以沿途看到家長帶小朋友來。沿途的生態也很豐富。像是蝴蝶的種類，40分鐘的路，就看到四到五個不同種類…<全文介紹>



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#雲森瀑布

地址：新北市三峽區中坑產業道路237號







必去三峽景點推薦：大板根森林遊樂區

部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 大板根森林遊樂區 說：

大板根原始森林區是全台灣唯一僅存低海拔亞熱帶雨林，高質量芬多精、高含氧量森林浴，不必到國家公園也體會國家公園級的自然生態環境。步道有三環，第一環最輕鬆只要30分來回，全家大小都能走…<全文介紹>



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#大板根森林遊樂區

地址：新北市三峽區79號







必去三峽景點推薦：大寮茶文館

部落客 Sweet Tina 造訪 大寮茶文館 說：

不需要開往深山就能享有這樣的悠靜的空間，真是舒服極了，喜歡喝好茶的朋友可別錯大寮茶文館囉。大寮茶場設立於1924年，當時種植阿薩姆茶樹，產製聞名遐邇的日東紅茶，此棟建築則為當時日本場長的宿舍。<全文介紹>



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#大寮茶文館

地址：新北市三峽區竹崙路142巷2號

電話：02-2668-1928







必去三峽景點推薦：滿月圓國家森林遊樂區

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 滿月圓國家森林遊樂區 說：

上來之後，步道開始比較原始，開始改為石頭階梯、木板。但還是對初心者滿友善的，坡度不陡，可以慢慢走。<全文介紹>



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#滿月圓國家森林遊樂區

地址：新北市三峽區

電話：02-2672-0004







必去三峽景點推薦：庶民美術館

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 庶民美術館 說：

有著古色古香、紅磚瓦屋、百年土牆...等，呈現老宅古色古香的風華，以及充滿美學與藝術的展出。更有，如隱藏在老街中的小小世外桃源般，2樓秘境美術咖啡館，讓人沉澱洗滌心靈感受美學～<全文介紹>



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#庶民美術館

地址：新北市三峽區民權街110號







必去三峽景點推薦：五寮尖山

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 五寮尖山 說：

F五寮尖對於喜歡挑戰的人說!真的是相當棒!但行前一定要睡飽並訓練好體能+戴手套+穿較止滑的鞋子!股四頭肌跟手臂的肌肉一定要訓練好!台北三大岩場之一真的不是開玩笑的!<全文介紹>



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#五寮尖山

地址：新北市三峽區大埔路51號

電話：02-2671-1017







必去三峽景點推薦：行修宮

部落客 銀髮一起玩 造訪 行修宮 說：

坐落在有著「三峽五景」之一的白雞山，行修宮有著優越的地理環境，春天時開滿杜鵑花，嚴冬則有梅花盛開，風水寶地幽靜美麗。<全文介紹>



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#行修宮

地址：新北市三峽區白雞路155號

電話：02-2671-1476







必去三峽景點推薦：鳶山登山步道

部落客 小如吾家札記 造訪 鳶山登山步道 說：

走了好久終於看到傳說中的彩壁，實景蠻鮮豔，這片岩石的顏色超顯眼，配合這凸面弧度的岩石，就是這麼好看啊~~~<全文介紹>



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#鳶山登山步道

地址：新北市三峽區鳶峰路

電話：02-2960-3456



