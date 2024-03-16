雙北人週末忙著逛市集！逛市集、吃美食、挑好物，是現在都市人週末放鬆、約會的人氣首選，近日微涼春風吹起，雙北各地紛紛舉辦特色市集、野餐活動，集結了各種手作美食、文青小物、風格選品店等攤位，於本週末陸續登場，特別整理5大文青市集先搭捷運衝一波。







大安站市集：2024台北花伴野餐

每到春暖花開之際，大安森林公園就變成繽紛花海，上萬株杜鵑花和繡球花海爭艷，是台北人春日週末踏青的好去處。為了讓人在車水馬龍的都市中，獲得一絲放鬆療癒感，台北市政府特意舉辦一日快閃「2024台北花伴野餐」，規劃5大主題野餐區、免費演唱會和文青市集，在花海陪伴下度過美好午後。



全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384672







圓山站市集：東南亞美食市集

近年來掀起主題市集熱潮的有趣市集，以創意主題市集讓台北人週末都有逛不完、吃不停的美食市集。這次在圓山花博花海廣場中，首度企劃「東南亞美食市集」，集結新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等特色料理，從鹹食、甜點到飲料通通包辦，將整個園區變成濃濃南洋味，讓人走過、路過都忍不住想吃一下。



全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384069





三重站市集：2024新北春紛節

三重人每年春天都要chill一下！擴大舉辦的2024新北春紛節，今年確定在3/23、3/24於新北大都會公園中快閃登場，在微涼春風下，揪大家一起來場都市中最愜意流行爵士樂音樂祭。同時，更集結4大北中南人氣市集品牌，150個攤位打造全台最大市集，一邊逛市集、吃美食、聽音樂會，三重享受一次滿足。



全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383521







善導寺站市集：雁市集

文青一定要逛的風格市集！連續三屆舉辦的「雁市集」不同於常見的美食市集，更強調療癒享受和特色風格品牌主題，這次在善導寺周邊的Hiro Hiro Art Space空間舉辦，戶外大量植栽搭上潔白簡約的空間，營造都市中小小綠洲氛圍。







現場有17個攤位進駐，包括國外質感香氛「若若⽔水」、具有職人手作溫潤感的「⽩白⽺羊製所」、帶有童趣風純釉色杯盤的「寗」、手作選品店「Bamboo選物店」、輕奢珍珠飾品「Michi Liang」等質感系品牌快閃。亦有風格甜點店坐鎮，除了有全台第一間販售韓國爆夯扁可頌「Brunchhaus」；還有主打荷蘭傳統小吃「巧蕎荷蘭蘭焦糖煎餅」，也推出全新oreo夾⼼心煎餅；以及清爽義式冰淇淋Gelato「KakaZan」等。



雁市集

活動日期：3/30、3/31

活動時間: 12:00 PM - 18:00PM

活動地點：台北市中正區紹興南街10號 (Hiro Hiro Art Space)







三峽市集：2024三峽綠茶季

三峽人也有市集可以逛！為了迎接三峽碧螺春產季到來，新北市農業局和台北大學攜手舉辦「三峽綠茶季」，將於3/16、3/17兩天請到80攤特色攤位快閃，以在地特色碧螺春及大菁藍染為主題，從茶飲、DIY體驗、甜點等一應俱全，打造專屬於三峽特色的市集。







現場有碧螺春口味各式甜點，包括達克瓦茲、鳳梨酥、冰淇淋、爆米花等，想得到的、想不到的通通都在「三峽綠茶季」中找得到。人氣名店「山海咖啡」更推出獨家限定碧螺春肉鬆米蛋糕與蜜香巴斯克乳酪蛋糕，碧螺春的茶香和肉鬆的鹹香完美搭配，一定要來嚐鮮。



三峽綠茶季

活動日期：3/16、3/17

活動時間：11：00~17:30

活動地點：國立臺北大學三峽校區心湖旁草坪







