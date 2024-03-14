為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 台北野餐市集來了！超紓壓「2024台北花伴野餐」市集、花海、演唱會一次擁有，台北人週末不無聊。

台北野餐市集來了！超紓壓「2024台北花伴野餐」市集、花海、演唱會一次擁有，台北人週末不無聊。

2024-03-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：臺北市政府觀光傳播局 人氣：1,360
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北人週末才不無聊！每到春暖花開之際，大安森林公園就變成繽紛花海，上萬株杜鵑花和繡球花海爭艷，是台北人春日週末踏青的好去處。為了讓人在車水馬龍的都市中，獲得一絲放鬆療癒感，台北市政府特意舉辦一日快閃「2024台北花伴野餐」，規劃5大主題野餐區、免費演唱會和文青市集，在花海陪伴下度過美好午後。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
大安森林公園「2024台北杜鵑花季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

將於3/16一日快閃的「2024台北花伴野餐」，規劃音樂展演的「樂派對」、體驗各國運動的「潮國際」、結合花季主題彈珠台的「享樂活」、萌寵大集合的「毛小孩」及專門為親子打造的「閱親子」5大主題野餐區，每個主題都有不同的活動，有免費演唱會、小朋友嗨玩泡泡秀、說故事、投籃大賽等，無論是親子、毛孩家庭，還是三五好友一起來野餐放空，都能大大滿足。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

並和小椿日和市集合作，人氣文創小物、手沖咖啡、輕食、手作香氛和乾燥花等34攤特色店齊聚一堂，並利用文青風格的傘座、串旗與布幔營造出悠閒氛圍，更使用極風與印花樂合作推出的花花野餐帳打造露營打卡區，揪大家到大安森林公園逛逛市集、隨地而坐享受一場野餐派對。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



此外，現場也規劃多個打卡送好禮的好康活動，野菜園、維他命C錠片、粉蠟筆及水彩、寵物乾糧旅行包等免費兌換。並舉辦「回娘家」活動，只要持「2023台北花節」野餐墊至「樂派對」野餐區服務台，就有機會獲得環保餐具組。

推薦閱讀：寵自己錢花下去都值得！虹夕諾雅 谷關「沐暑度假村3天2夜專案」訂下去，5大療癒體驗「森林浴、包場溫泉、日式野餐」一次享有。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

2024台北花伴野餐 活動資訊

活動日期：2024/3/16 
活動時間：10:00~17:00
活動地點：大安森林公園

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#大安森林公園
morechevron_right
文章關鍵字
大安森林公園 市集 花海 親子景點 more
延伸閱讀
歐風花藝市集登場！台北後花園「竹子湖海芋季」提前滿開拍美照去，全新「歐風花藝市集」快閃登場。
 編輯 鄭雅之
7150元天婦羅天花板！貴婦都搶訂位「元一天ぷら」東京米其林名店跨海插旗，訂位辦法、售價、餐點一次看。
 編輯 鄭雅之
大安就有繡球花海！大安森林公園「台北杜鵑花季」超過23萬株杜鵑花、繡球花爭豔，夜間點燈、音樂派對、野餐趴揪台北人下班散步去。
 編輯 鄭雅之
57元微醺一下！揪台北女生開喝「長田本庄軒」神戶日式炒麵、尬沙瓦生啤過癮，25天限定「38折女神月」暢飲。
 編輯 鄭雅之
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up