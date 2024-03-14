台北人週末才不無聊！每到春暖花開之際，大安森林公園就變成繽紛花海，上萬株杜鵑花和繡球花海爭艷，是台北人春日週末踏青的好去處。為了讓人在車水馬龍的都市中，獲得一絲放鬆療癒感，台北市政府特意舉辦一日快閃「2024台北花伴野餐」，規劃5大主題野餐區、免費演唱會和文青市集，在花海陪伴下度過美好午後。
將於3/16一日快閃的「2024台北花伴野餐」，規劃音樂展演的「樂派對」、體驗各國運動的「潮國際」、結合花季主題彈珠台的「享樂活」、萌寵大集合的「毛小孩」及專門為親子打造的「閱親子」5大主題野餐區，每個主題都有不同的活動，有免費演唱會、小朋友嗨玩泡泡秀、說故事、投籃大賽等，無論是親子、毛孩家庭，還是三五好友一起來野餐放空，都能大大滿足。
並和小椿日和市集合作，人氣文創小物、手沖咖啡、輕食、手作香氛和乾燥花等34攤特色店齊聚一堂，並利用文青風格的傘座、串旗與布幔營造出悠閒氛圍，更使用極風與印花樂合作推出的花花野餐帳打造露營打卡區，揪大家到大安森林公園逛逛市集、隨地而坐享受一場野餐派對。
此外，現場也規劃多個打卡送好禮的好康活動，野菜園、維他命C錠片、粉蠟筆及水彩、寵物乾糧旅行包等免費兌換。並舉辦「回娘家」活動，只要持「2023台北花節」野餐墊至「樂派對」野餐區服務台，就有機會獲得環保餐具組。
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2024台北花伴野餐 活動資訊
活動日期：2024/3/16
活動時間：10:00~17:00
活動地點：大安森林公園