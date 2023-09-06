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五股其實也很美！7個隱藏版「五股自然系景點」快筆記，當地人不想說「親子踏青景點」小孩長輩全都輕鬆攻略。

2023-09-06 文字：編輯助理 鄭亦庭 綜合報導 攝影：各個部落客 人氣：715
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編輯助理 鄭亦庭

編輯助理 鄭亦庭

五股7個隱藏景點先收下！提到五股景點自然會想到觀音山，但大多數人通常都只是遠遠看過，其實五股隱藏了不少超好走的親子步道，以及好玩的親子景點，是假日全家出遊踏青的好選擇之一，這次窩客島便整理了「7個五股隱藏景點」，讓你下次開車路過，也能直接走訪五股當地，一次攻略這些自然系景點。


由於依傍著觀音山的緣故，五股有許多自然系步道、景點，像是「林梢步道」、「龍鳳嚴登山步道」都是平緩好走的幼幼班步道，小孩長輩也能輕鬆攻略，「福隆山步道」除了能觀賞沿途的綠蔭美景，也能順道走訪百年古蹟「凌雲寺」，另外也有挑戰級「牛港稜步道」供老手們挑戰；而「準園休閒農場」擁有4.5公頃的超大佔地，不僅有可愛小動物、人工瀑布，還能在3000坪的大草原上盡情野餐、吹大泡泡，各個都是假日放風的好去處。


五股隱藏景點推薦：福隆山步道

部落客  是艾思，不是火拳。 造訪 福隆山步道 說：
第一段步道約長為五、六百公尺，步道為石磚道，並不完全是平整的，踏上後感覺有些凹凸不平。第一段步道只有起點一開始時是較為陡陗的坡度以外，其餘的都是較為平緩的上坡<全文介紹>

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#福隆山步道
地址：新北市五股區凌雲路三段
電話：02-2292-8888


五股隱藏景點推薦：林梢步道

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 林梢步道 說：
一開始便是平緩的木棧道，許多學齡前的小小孩都能跟父母牽手自己走，二側護欄也讓家長感到安心。步道二側幾乎被闊葉林給包圍著，綠意盎然，景色秀麗，沐浴在大自然裡的感覺真舒服。。<全文介紹>

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#林梢步道
地址：新北市五股區


五股隱藏景點推薦：牛港稜步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 牛港稜步道 說：
牛港稜步道也是一個能賞蝴蝶的步道，個人在出火號附近時，看見許多蝴蝶翩翩起舞著，而且牠們飛的很快，要捕捉牠們的身影還頗有難度。<全文介紹>

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#牛港稜步道
地址：新北市五股區


五股隱藏景點推薦：水碓觀景公園

部落客 下班一顆粽 造訪 水碓觀景公園 說：
天氣很好可以盡收台北市的景，粽子來時還看得到101喔！雖然很小但還是可望見，當然也要說因為天氣美，粽子沒有什麼拍照技術也覺得美~<全文介紹>

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#水碓觀景公園
地址：新北市五股區水碓九路69號
電話：02-2291-6051


五股隱藏景點推薦：尖山步道

部落客 小如吾家札記 造訪 尖山步道 說：
這條路線人也比較少，卻可擁有景觀台上的無敵風景，覺得可推來爬阿~~硬漢嶺景觀也很了得，但就是人太多了，是個國民步道，這條人少，而景觀也很棒，看的到大台北盆地，站上來看心情真的很雀躍<全文介紹>

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#尖山步道
地址：新北市五股區


五股隱藏景點推薦：準園休閒農場

部落客 史努比遊樂園 造訪 準園休閒農場 說：
園區佔地約4.5公頃，有3000坪大草坪可以休閒野餐，並設有生態館、蝴蝶館、香草溫室、螢火蟲復育室等，能夠餵鵝、餵兔、餵天竺鼠等小動物，還能釣大螯蝦、做披薩、玩泡泡…可以玩的非常多<全文介紹>

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#準園休閒農場
地址：新北市五股區新五路二段70號
電話：02-2292-2466


五股隱藏景點推薦：龍鳳嚴登山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 龍鳳嚴登山步道 說：
龍鳳巖登山步道就算是雨後放晴來爬也是可以的，不會讓自己的鞋子沾滿泥土，一整路都是水泥地，只是還是得小心天雨路滑。<全文介紹>

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#龍鳳嚴登山步道
地址：新北市五股區民義路一段107巷
電話：02-2291-3964

 

 

 

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