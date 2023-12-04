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AVVJOY All About Love 2024春夏時裝輕訂製，公益大使李唯楓演藝法式質男推永續時尚。

2023-12-04 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：AVVJOY 人氣：76
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集結全球時尚創意設計師的法式輕奢服裝品牌AVVJOY，日前舉辦All About Love 2024春夏男女時裝輕訂製發佈會，公益大使李唯楓身著AVVJOY首款輕訂製男裝現身演藝法式質男風格，同時傳遞永續時尚為公益發聲、獻唱！ AVVJOY集團創辦人王瓊君以強勢服飾供應鏈資源體系，重新定義『時裝輕訂製』概念，其輕訂製系列的精髓在於永續時尚，並將時裝個性化。

『All About Love男女時裝輕訂製系列』未來永續時尚的新標竿 

2024春夏，AVVJOY聯乘巴黎Christian Dior高訂設計師張馨櫻與時尚藝術家mmiT，聯手打造『All About Love男女時裝輕訂製系列』，AVVJOY春夏女裝，以立體結構女性化貼花設計，注入都市女性的俐落新風貌，從細節、巧思和多功能組合，搭配出適合各種場合的需求風格，並以永續概念讓一件輕訂製時裝有多種風格靈魂。AVVJOY春夏男裝則以組織結構特殊織法的布料，結合修身3D立裁線條做為都市雅痞紳士風，讓男裝正式中也帶有休閒的風情。 

輕訂製時裝以立裁版型體現高品質，讓時裝不只時尚更是生活的藝術 

AVVJOY秉持高訂會所的極致工藝，深入研究專屬亞洲人的身形比例，琢磨於版型及剪裁，此次AVVJOY與設計師聯乘的合作是想鼓勵消費者從輕訂製時裝開始，進一步走進質感的生活方式。

AVVJOY x李唯楓，一齊響應公益 

發表會當天公益大使李唯楓身著首款輕訂製男裝，現場獻唱成名曲You Don’t Know登場，並以『 All About Love』概念，號召這個世代的男女勇於堅持自我，同時表達追求勇敢獨立、堅定強壯的態度，並用柔性的力量一起堅定迎向許多挑戰。

 

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