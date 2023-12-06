2024星座運勢搶先報！即將進入倒數，跟著玥老師在Walker占星一起揭曉整年的發展趨勢，讓大家找到優勢，避開劣勢！



牡羊座：風風火火，後繼無力

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

上半年在工作上可以有強大的爆發力，想要轉換跑道或是創業的朋友，都可以多做規劃，需要找志同道合的夥伴合作，會有新的進展。但是也要注意感情跟人際等問題，懂得做人可以省下不少麻煩，到了下半年，就沒有這麼幸運，容易遇到挫折跟挑戰，當你遇到諸事不順的低潮，會感覺身邊的人都在與你作對，這時候記得提醒自己轉換心情，試著別跟他人爭辯輸贏，自在生活才能讓自己更開心。







金牛座：展新開始，桃花有望

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

整年的感情運勢都有穩定的發展，單身的朋友可以多認識新對象，別太緊張，用輕鬆的方式跟異性相處，可以讓你展現更多的優點，到了五、六月的時候，你的財運不佳，除了自己會有突然增加的開銷，需要預先準備週轉金之外，還要儘量避免把錢借給別人，小心錢財有去無回，好心反而拖累自己。七、八月要注意有意外事故等安全問題，尤其是出遠門的行程，謹慎行事才能平安順利。







雙子座：迎風破浪，創造佳績

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一年，你的運勢在一開始不太順心，工作方面會有很多需要你調整跟適應的問題，想要換工作的朋友，別急著去跳槽，先等到四月份，工作運勢穩定再做轉換。七、八月的財運轉強，很適合投資跟買房子等規劃，記得放慢速度才能多瞭解相關的風險跟獲利，理性分析完成自己想要的目標。年底運勢如魚得水，有新的想法或是合作都可以多加安排。







巨蟹座：心情牽動，搖擺不定

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

明年的運勢跟你的心情是息息相關，內心戲很多的你，跟他人互動的時候，無法完全理解對方的想法，表面接受，私下才一個人煩惱亂猜，無形中累積負面能量，影響你在工作上的表現，建議你到戶外走走或是安排旅遊散心，讓自己舒緩一些。上半年比較辛苦，感情上也容易產生衝突，有時候暫時的退讓才是聰明的決定，下半年運勢回穩，找時間多充實自己，職場上先做好準備以等待發揮的機會。







獅子座：多方煩心，練習獨處

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

整體運勢有兩個階段需要擔心，進入新的一年，你因為外界的壓力，容易對自己產生懷疑，失去信心，不論是工作還是生活總覺得沒有動力，練習關上耳朵，不去聽那些負面的聲音，試著跟自己相處，重新找回平靜。到了五六月，工作穩定下來，但是在感情方面又容易有爭吵等問題，跟伴侶的互動沒有信任感讓你心神不寧，透過聽音樂靜坐冥想，找到心靈平衡的方法，對你會有很大的幫助。







處女座：心想事成，別太得意

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一年，終於迎來你翻身的機會，平時的努力都不會白費，堅持自己的原則，一步一腳印的進行，就會有好的成果，開心的你會讓興奮的心情表現在臉上，跟他人互動時，無法察覺對方當下的感受，反而造成對方覺得你是得意忘形的人，收斂情緒以減少樹立敵人的風險。下半年需要多注意健康的問題，正常作息跟運動讓你遠離疾病。







天秤座：貴人力挺，把握財運

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

在這一年當中，你的整體財運都有好的發展，身邊會貴人的幫忙，遇到麻煩事，保持冷靜多跟前輩請教，自然可以逆轉局勢，工作上也能有亮眼的成績，多跟不同領域的朋友交流，拓展其他合作的機會，替你賺進財富。值得注意的是七月之後，你需要多花心思在家人身上，容易因為家人的身體狀況而奔走醫院，發現不舒服儘早就醫，避免造成更嚴重的問題。







天蠍座：衝突不斷，練習修養

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

進入2024年，將會是你辛苦的一年，跟周遭的人會有大大小小的爭執，特別是工作上的動盪，跟同事合作需要更多的耐心溝通，至於與主管的相處模式，順著對方就好，不用去表明自己的立場或想法，以免徒勞無功又引發衝突。下半年工作運勢會穩定一些，但是依然要注意溝通的問題，跟親近的人只要記得收起說話直接的習慣，就能減少許多口角。到了年底財運變得很不錯，值得你去努力衝刺。







射手座：朋友關鍵，大好大壞

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一年，你的運勢高低起伏，充滿未知的驚喜，好壞走勢關鍵會在你的交友宮，重視朋友的你，各方面的發展都受到朋友的影響，這時候判斷益友跟損友的能力就變得非常重要。幸好整年的感情運勢都還算平穩，有疑問可以多跟伴侶討論，對方能幫你發現盲點，少走冤枉路。下半年的工作表現還要多努力，把完成任務當第一原則，他人說閒話當成耳邊風就好，專心工作免得出包。







摩羯座：大吉大利，手忙腳亂

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

進入新的年度，福星敲門讓你好運跟著來，事業運勢有新的發展，別再裝低調，職場上抓住機會展現你的實力，就能突破過去的成績，還有升遷跟加薪的可能，整體而言，上半年的財運跟感情也都是順順利利。但是需要注意八、九月容易有交通意外的問題，事先做好保險規劃，以防不時之需。出門在外別搶快，凡事以人身安全為第一。







水瓶座：感情紅燈，放過彼此

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

整年的運勢還算及格，工作上雖然會有一些小麻煩，還好都在你的能力範圍，花時間跟耐心就可以慢慢處理。財運發展一般，不貪心賺快錢，從生活中腳踏實地去存錢，也能累積一筆資金。到了四、五月時，需要多注意跟伴侶的互動，可能發現對方隱瞞許久的秘密，當你們無法包容彼此缺點的時候，先別急著做決定，暫時分開一段時間，冷靜思考之後，一起找到可以接受的方式，不論是分開還是走下去，都要感謝雙方曾經的付出。







雙魚座：建立關係，帶動發展

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

上半年進入關係課題，跟人相處看似無害的你，有時候只是懶得發表自己的想法，卻讓身邊的朋友對你產生得寸進尺的要求，容易因為積壓太多的不滿而爆發衝突，長期辛苦經營的關係就此毀於一旦，練習在適當的時間表達自己的喜好，才可以讓他人學會尊重你，維持良好的互動模式。下半年在職場上發光發熱，把重心放在衝刺工作上，會有好的代價與回報，財運發展跟著工作表現，不投機就沒有損失。



新的年度進入新的局面，各方面運勢也受到大磁場影響，儲備實力就不用擔心遇到挑戰。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。