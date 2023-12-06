在一年中最適合歡聚的聖誕節前夕，臺灣商務印書館與莫凡彼餐飲集團的聯名聖誕套餐，兩大企業日前舉辦了場茱莉亞．柴爾德的聖誕饗宴，王春申與方子雄兩位董事長見面相談甚歡。





莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，《法式料理聖經》作者茱莉亞．柴爾德是將法式料理這樣遙遠的存在，引進美國飲食市場的第一人，其講求原型的食材再加上獨特的調味，如此真摯的料理人理念正與莫凡彼不謀而合。莫凡彼在瑞士總部是以高級餐廳起家，臺灣率先代理冰淇淋與CAFÉ，不過餐飲上也非常講究食材，只將最好的食材與絕佳風味調和而成菜餚。



臺灣商務總監劉艾琳也表示很高興能與莫凡彼餐飲合作，這本《法式料理聖經》受到讀者喜愛，並在今年底為臺灣商務翻新一頁，聖誕餐敘便是獻給讀者的聖誕禮物。臺灣商務印書館有著超過七十年的歷史，扎根於囊括中國古代所有經典的《四庫全書》，投注心血於閱讀教育，並致力於嚴格把關出版內容。如今與莫凡彼的異業合作，更是跨出新的一步，開啟展望，期更多元的發展與異業合作的機會。



《法式料理聖經》的食譜原現

本次聖誕餐敘的主角:巴黎煎蘑菇牛排以及法式屠夫豬排，正是以《法式料理聖經》當中的食譜加以發想，書中原型是＜巴黎式煎牛肉＞，茱莉亞更是備註這道菜「即便客人臨時過來」的場合，僅需三十分鐘卻看起來不凡的佳餚。屠夫豬排則是食譜中特製的「豬排佐妮奈特醬」做為基底，在一般常見的番茄紅醬中，加入鮮奶油和少許英式芥末粉，最後再拌入香草，讓整體風味更濃郁與鮮豔。飯後甜點更是妝點莫凡彼的靈魂．瑞士冰淇淋於抹茶金磚之上。經莫凡彼行政主廚妙手烹調，可說是將茱莉亞．柴爾德「法式家常味」煥然一新，變成溫馨與儀式感兼具的餐桌風景。





享用完莫凡彼精緻的聖誕桌宴，期待向讀者傳遞茱莉亞的料理精神：捲起袖子、不怕弄髒手，親手去做料理。《法式料理聖經》中不乏出現歐姆蛋、焗蛋、棕醬雞胸等等家庭式廚房就可以完成的家常菜色，延續著這股濃情蜜意的聖誕氣氛，回到家也可以將法料精神帶回自己的餐桌。

餐飲集團與出版社的美味關係

這場餐敘象徵這兩大企業的友好，並以美食食譜佐以莫凡彼行政主廚的具現化，讓書中的想像躍然紙上，成為實際令人垂涎的珍饈，讓好節日伴隨美食，氣氛更上一層。



活動詳情

莫凡彼 X臺灣商務《法式料理聖經》聯名套餐是兩人約會或親友聖誕歡聚首選，即日起至2024/1/1止優惠價 1680 元（原價 2350 元），於聖誕套餐販售期間，在莫凡彼餐飲集團FB或IG，聖誕活動貼文底下標記一位朋友，並留言「一起去莫凡彼吃法式料理」，即有機會獲得莫凡彼餐券$2000或法式料理聖經1本！