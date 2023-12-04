法朋蛋黃酥春節也吃的到！往往一開賣、就手刀秒完的法朋蛋黃酥，在12/6中午12:00開放預購，本次預購為農曆年節檔期，單筆限購5盒「經典蛋黃酥禮盒」禮盒、每盒9入售價920元。同時，還有為龍年設計的「龍年平安竹藍禮盒」、「經典鐵盒餅乾禮盒」以及「法式鳳梨酥禮盒」，春節禮盒限量開搶。
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法朋蛋黃酥一直是許多人送禮的首選，好吃不踩雷。烘焙主廚李依錫表示，蛋黃酥黃金比例為 40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃，嚴選來自屏東的鹹蛋黃、嘉義洲南鹽場海鹽，以及來自丹麥LURPAK的天然奶油，加上日本熊本麵粉製成的酥皮，烘烤出的酥皮，皮薄且層次分明，內餡則是選用屏東萬丹的紅豆並降低甜度，整顆咬下，可嘗到酥、鹹、甜的完美平衡。
這一次為了春節送禮需求，除了法朋蛋黃酥之外，今年增加以手工編織竹籃為外裝的「龍年平安竹藍禮盒」，內含9款燒果子和餅乾，單盒售價950元，有美好寓意的祝福之意，另有象徵好運旺旺來的「法式鳳梨酥禮盒」，單盒售價820元，鹹蛋黃的土鳳梨餡，帶上些許檸檬香與奶油酥餅的結合，果肉鮮美且有自然酸度，酸甜生津。
同時，還有與欣葉聯名的「欣葉聯名雙饗禮盒」，內含蛋黃酥6顆和綠豆椪3顆，為「法朋」與最具台菜代表的星級餐廳「欣葉」，再度攜手創作綠豆椪品項，以「欣葉」特製香濃滷肉餡、北海道干貝菜圃和精選綠豆，綿密的綠豆沙戴上滷肉的鹹香，鹹甜適中且不膩口。
法朋經典蛋黃酥禮盒(2024春節限定)
預購日期：12/6（三）中午 12:00開放預購
取貨日期：024/01/08至2024/02/08 ，僅供現場自取。
售價：單盒9入售價 920元
官網：https://lerubanpatisserie.com/
法朋2024春節限定禮盒
經典蛋黃酥禮盒單盒9入售價 920元
龍年平安竹藍禮盒 單盒售價950元
法式鳳梨酥禮盒 單盒售價820元