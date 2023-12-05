堪稱最難搶蛋黃酥「陳耀訓·麵包埠紅土蛋黃酥」2024農曆新年限定，將於12/5中午12:30拓元售票開放預購。將再次開驗粉絲們的手速，每人限購5盒，可在2023/12/16-2024/2/8現場提貨，要讓粉絲們可以在2024農曆新年把最好吃的蛋黃酥送給最好朋友、也讓自己留一盒品嚐。
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陳耀訓紅土蛋黃酥，為什麼這麼難搶，因為是陳耀訓團隊在每日製作生產麵包之餘，努力手工製作的。一顆顆親手揉製，是對每顆蛋黃酥能夠完美呈現的責任與堅持。同時，陳耀訓紅土蛋黃酥嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油Lurpak。同時，每一顆真的都是使用繁複層層技法，完美詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。
陳耀訓紅土蛋黃酥2024農曆新年限定一盒10入，每盒980元。並且為了考量蛋黃酥的品質以及希望粉絲、消費者可以品嚐到最新鮮美味的蛋黃酥，並不提供宅配服務，可以取貨日、需在店舖取貨。要讓每一位品嚐到陳耀訓紅土蛋黃酥都是最完整的。
陳耀訓紅土蛋黃酥2024年農曆新年紅土蛋黃酥禮盒預購
預購開放日：2023年12月5日(二)，中午12:30
提貨時間：2023年12月16日～2024年02月08日（營業時間12:00-19:30）
提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）
預購網址：https://tixcraft.com/activity/detail/23_yoshicny
陳耀訓紅土蛋黃酥 2024農曆新年售價
一盒10入，980元