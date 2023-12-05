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耶誕限定爆米花！星球工坊ｘ蕎拉燕麥「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」燕麥脆片紅玉巧克力，吃一口就停不下來。

2023-12-05 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：星球工坊 人氣：216
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編輯 李維唐

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在家追劇必備零食「爆米花」，人氣爆米花品牌星球工坊為了讓2023耶誕節可以更有氣氛，要讓整個12月在家追劇也可以很有儀式感。特別與蕎拉燕麥攜手合作，共同開發出燕麥自然系限定口味「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」，除了口味超適合耶誕節，專為耶誕節設計的限定外罐，以現代設計風格展現高質感的聖誕氣息，絕對不能錯過今年耶誕收藏款。

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星球工坊x蕎拉燕麥-燕麥脆片紅玉巧克力

吃一口幸福感急速上升，星球工坊x蕎拉燕麥聖誕限定口味，嚴選台灣日月潭紅玉紅茶製成茶香巧克力，撲鼻茶香底韻，越吃越喜歡。入口淡雅茶香蔓延口中，中段品嚐燕麥脆片多層次口感，後嚐經典濃郁巧克力，一口滿足3種驚喜。
星球工坊x蕎拉燕麥-燕麥脆片紅玉巧克力

星球工坊爆米花結合蕎拉燕麥經典裸食燕麥，以暢銷款特濃巧克力為基底加入台茶18號紅玉紅茶，雙重巧克力茶韻風味經典口味再升級，嚴選用料添加自然系蕎拉裸食燕麥咀嚼自然香氣，增添每一口多層次酥脆口感，燕麥脆片也可以吃的美味上癮。
星球工坊x蕎拉燕麥-燕麥脆片紅玉巧克力


 

星球工坊x蕎拉燕麥-燕麥脆片紅玉巧克力

商品售價：原價NT$269/罐
優惠活動：聖誕新品2件399元、再享蕎拉燕麥-限定肉桂可可加價購199元 (原價220)
官網：https://reurl.cc/Oj8Rm9

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