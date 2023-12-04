台北耶誕愛無限正式點燈！到了12月年底，光是走在台北街頭都能感受到濃厚的耶誕氛圍，各式各樣的燈飾給人滿滿的幸福感。而被譽為台北最美天堂路「新生南路」也串連沿路的教堂推出2023台北耶誕愛無限，不僅在大安森林公園打造9米高的聖誕樹，更有5大打卡燈飾等著大家前去漫步賞燈。





一年一度的「2023台北耶誕愛無限」，從大安森林公園11號出口的9米高聖誕樹開始，星空銀河般的燈飾妝點整棵聖誕樹，是最經典必拍造型。沿著新生南路散步，途經臺北衛理堂、基督復臨安息日會臺北教會、天主教台北聖家堂、臺北和平長老教會及臺北真理堂前方皆有不同耶誕燈飾迎接大家到來。





包括耶誕彩球造型布置的閃耀長廊、超萌巨型熊、粉紅芭比小鹿、可愛綿羊和浪漫巨型愛心，於即日前至明年3/3每晚17點～22點亮燈。12/24、12/25及12/31三天更延長至凌晨兩點，在平安夜、聖誕夜和跨年夜陪伴大家過節。同時，也和永康及公館商圈合作，推出集點抽獎活動，最大獎送Dyson吹風機、Apple Watch、PS5等。



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2023台北耶誕愛無限

燈飾地點：大安森林公園11號出入口、臺北衛理堂、基督復臨安息日會臺北教會、天主教台北聖家堂、臺北和平長老教會及臺北真理堂。

點燈時間：即日起至113年3月3日每天晚上17時至22時亮燈。

延長點燈：12月24日、25日及12月31日，延長亮燈至凌晨2時。



2023台北耶誕愛無限 永康及公館商圈集點抽獎

活動時間：即日起至113年1月15日

活動辦法：使用台北通APP到指定合作店家單筆消費滿100元即可獲得1點，3點兌換1次抽獎機會，累計10點還加碼獲第4次抽獎機會。

贈品內容：Dyson吹風機、Apple Watch、PS5遊戲主機數位版、iPad10、雀巢膠囊咖啡機等。



2023台北耶誕愛無限 美照徵件活動

活動時間：即日起至113年1月15日

活動內容：於新生南路上五大燈區或宗教建築拍照，上傳個人IG、公開分享，並標記@taipeitravel、#2023臺北耶誕愛無限及#天堂路，完成指定條件就有機會抽中拍立得、熊讚造型悠遊卡。



2023台北耶誕愛無限 健走報佳音

活動時間：12月23日