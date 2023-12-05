韓國最夯的LOTTE PEPERO巧克力餅乾棒，參與年度壓軸音樂盛事「簡單生活節Simple Life」，設置品牌聯名大型打卡點，在人潮中十分亮眼，拍照人潮絡繹不絕。

潮流零食品牌PEPERO，向全球Say Hello

韓國銷售第一的國民零食PEPERO巧克力餅乾棒，已銷售逾50多個國家，口口酥脆加上包裝潮流感十足，受到廣大年輕族群喜愛，在任何地方都能看到PEPERO的蹤影；今年全球PEPERO更以「Say Hello with PEPERO」作為全球口號，台灣樂天製菓也推出許多PEPERO結合流行時事的企劃，讓PEPERO成為你我心中最潮流的零食品牌。



韓國第一的PEPERO，走在潮流尖端

2023年是解封後的音樂豐收年，許多大型演唱會、音樂祭都在今年復出，年末壓軸大型音樂盛事-「Simple Life簡單生活節」在網路上引起暴動。PEPERO也以最潮流的姿態現身簡單生活節中，除了設置高達兩公尺NewJeans大型人像打卡點外；且將韓式拍貼機搬到活動現場，讓粉絲能記錄下最美好的時刻，攤位中百分百還原韓國影集「魷魚遊戲」的畫片橋段，讓樂迷都能體驗正韓遊戲。



NewJeans x PEPERO特別版包裝組合，韓國原裝極具收藏價值

即日起在7-ELEVEN限定門市，購買NewJeans x PEPERO特別版包裝組合，極具Y2K特色的藍色巨大盒裝，內含8盒PEPERO巧克力棒綜合口味，12月26日前特價單件299元(原價379元)，一次滿足喜歡美味酥脆的PEPERO又想蒐藏限量商品的你。



