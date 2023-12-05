火鍋控口袋名單「這一鍋」開新品牌吃酸菜魚！鑽研麻辣鍋的「這一鍋」集團，這次在竹北打造全新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，推出超夯酸菜魚料理，同時結合「鴛鴦鍋」吃法，開幕更推出「吃鍋6折、竹北人免費升級」等優惠，竹北人手刀約吃鍋。



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這一鍋新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，主打兩種不同的酸菜魚湯底吃法，包含經典「招牌泡椒酸菜魚」，使用雲林大埤酸菜、烏鱧魚，搭配朝天椒、青花椒、秘製辣油打造鮮麻酸爽的層次感。另一款「老火酸白菜魚」則主打溫和順口風味，此外，白米飯更使用有芋頭香氣「芋香米」，也是一大特色。





特別的是，在菜單中除了提供酸菜魚，還有酸菜牛、豬以及套餐可供選擇，包含20多項的特色單點，還可以升級「鴛鴦雙口味」一次吃到泡椒、老火兩種風味。搭配店內多種口號「不吃苦，不吃虧，只吃魚！」、「不發限動，魚會難過」，讓人聚餐氣氛也超嗨。







配合門市開幕，「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」在12/6-12/8試營運期間，只要追蹤叁加叁官方Instagram可享「一份套餐6折」優惠，12/9-12/14期間，出示標有「新竹縣市」的身分證、學生證等證件，可享0元優惠升級「鴛鴦雙口味」再享招待「搖滾魚皮」一份。此外還有對中身分證「兩個3」，免費送「麻辣雙蛋」一份，讓竹北人有理由約吃起來。





叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 竹北光明店

地址 : 302新竹縣竹北市光明一路165號

電話 : 03-657-1717



叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 開幕優惠

活動期間：12/6-12/8

活動內容：追蹤官方Instagram，來店任點一份套餐即享6折優惠



活動期間：12/9-12/14

活動內容：凡持身份證、學生證等任一證件或名片上方縣市為「新竹縣市」，即可用0元優惠升級「鴛鴦雙口味」再享招待「搖滾魚皮」一份。



活動期間：12/15-12/23

活動內容：舉凡同桌身分證字號中含有兩個數字3，即可享以優惠33元加購招牌「麻辣雙蛋」一份。



詳細活動規範及供應情形，依 叁加叁 官方公告為準。