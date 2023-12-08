到東京旅遊東京吃燒肉就是基本行程，無論你是屬於享受派或務實派的燒肉愛好者，都可以在台灣先訂位，抵達日本輕鬆吃，體驗美好的日本燒肉體驗。



高品質燒肉

焼肉うしごろ（燒肉 USHIGORO）

曾在日本人氣網站Tabelog（食べログ）排名第1的人氣燒肉品牌燒肉 USHIGORO，相信是許多人心目中認定：吃過「燒肉 USHIGORO」旅途才完整！如果你也想吃入口即化的和牛，提前預約才不容易撲空。燒肉USHIGORO選用最高級的A5級國產黑毛和牛，經過嚴格的每一塊肉品都有纖細的味道及馥郁的口感。因為店家有與和牛牧場簽約，保證每天都能收到最新鮮的食材！此外還有專人桌邊燒烤服務，全程不用動手只需動口，確保讓你嚐到肉品是最美味的狀態。店內設有私人包廂，私密的環境，讓你能不受打擾品嚐美食。







#USHIGORO銀座店

地址：東京都中央区銀座 1-8-19 7 階

營業時間：周一17：00～23：30；周二～五11：30～15：00、17：00～23：30；周六日及國定假日11：30～23：30

交通：東京Metro有樂町線「銀座一丁目站」9 號出口，步行3分鐘；東京 Metro銀座線「京橋站」2號出口，步行4分鐘；東京 Metro各線「銀座站」A13出口，步行7分鐘；JR山手線・京濱東北線「有樂町站」京橋出口，步行 7 分鐘

USHIGORO銀座店 先訂位



USHIGORO在銀座、表參道、新宿都有分店，也都能先預訂喔！

USHIGORO 銀座並木通り店

USHIGORO 表参道店

USHIGORO 新宿三丁目店

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燒肉吃到飽

六歌仙別館

東京燒肉吃到飽可以試試「六歌仙」！「六歌仙」是近年超熱門的日式燒肉店，每天由「朝日屋」直送新鮮松阪牛，喜歡吃日本和牛的人絕對可以大大的滿足！除了各種高級黑毛和牛外，菜單中也有豬、海鮮可選擇，海鮮包含螯蝦、扇貝、大蝦等。

店家位於JR新宿車站附近，走路只需要2分鐘就能抵達，對面就是知名的新宿不夜城「歌舞伎町」，位置方便好找，是到東京旅行時吃燒肉的首選。因爲太受歡迎，熱門時段常常一位難求，建議先預約以免吃不到。







#六歌仙 別館

地址：東京都新宿区西新宿 7-2-6 西新宿 K-1 ビル B1F

營業時間：周一～周日11：00～23：00

交通：都營大江戶線「新宿西口站」D5 出口，步行1分鐘；JR各線「新宿站」西口，步行6分鐘

六歌仙別館 先訂位

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超高CP值

平城苑

「平城苑」是一間擁有超過50年歷史的老字號燒肉店。除了豪華的牛舌和誘人的牛排外，還有老少咸宜的A5和牛五花、肋條、橫膈膜等，可供選擇種類眾多，吃貨肯定大大滿足。平城苑分店設於淺草、銀座及羽田機場等地，地理位置絕佳，交通方便，想吃高級和牛就來這裡吧！





地址：東京都台東区雷門1丁目15-10營業時間：周一～日11：30～23：00交通：筑波快線「淺草站」步行約3分下載FunNow App，結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2024/2/29)



燒肉是來日本旅遊不能錯過的美食，如果想吃到高人氣店家，千萬別忘記提早訂位。除了燒肉外，東京還有其他很值得體驗的超級美味喔！

其他的東京美食體驗

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