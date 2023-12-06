新光三越進駐南山台南廣場！台南人今天最大消息，新光三越攜手南山人壽，即將進駐「南山台南廣場」，打造台南第3間新光、也是全台第16間分店，今(6)日由新光三越、南山人壽攜手宣布，新光三越新分店將在2025正式進駐南山台南廣場，讓台南人通通敲碗期待。
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▲圖片來源：台南市政府經濟發展局。
新光三越預計2025年進駐「南山台南廣場」，地址位於西門路四段與立賢路一段交叉口，原先是「東帝士百貨」，也是許多台南人的印象深刻的百貨之一。這次由南山人壽投資於原址興建「南山台南廣場」，並且邀請到新光三越進駐，也是繼「新光三越台南中山店、台南新天地」之後，第三間台南分店。
在「南山台南廣場」中，新光三越商場範圍囊括1樓至5樓，商場空間多達1.1萬坪，特色主打結合購物、娛樂、科技元素，並且跟上世界流行，導入時尚生活品牌。其他樓層則是商辦部分，由南山人壽台南分公司進駐，打造購物、辦公機能的「複合式建物」，也打造台南台南北區新地標。
▲圖片來源：台南市政府經濟發展局。
南山台南廣場 新光三越
預計開幕日期：預計2025年
地址：南山台南廣場（東帝士百貨原址）