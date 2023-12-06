唐吉訶德高雄大立店必逛重點先筆記！全台最大間DON DON DONKI高雄大立店將在12/7盛大開幕，近千坪的高雄DON DON DONKI規劃3大獨家專區之外，還針對首間南部門市設計許多必拍亮點，包括已經點燈的光雕秀和即將登場的巨型Donpen和海洋隧道等亮點，窩客島搶先幫大家整理好筆記，高雄人開幕當天就衝去高雄大立朝聖。







作為全台面積最大、品項最齊全的唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店，店觀設計融入高雄海洋之都為發想，以藍色及海底世界的可愛元素進行設計，在高雄大立A、B兩館連通道還規劃海底隧道，吉祥物Donpen潛到水中和海底生物一起賣萌。而在A館一樓外則是將Donpen無限放大成4米高的落地氣球，只要合照打卡就有機會將Donpen玩偶抱回家。於明年2/25前A館外牆上到了夜晚還有LED視覺燈光秀，超絢麗的光雕秀已經在IG上狂洗版。







集結全台店舖特色商品的唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店，還增加3個高雄獨家專區，精選日本各地特色清酒的「DONKISAKE 日本酒」，還設置清酒冷藏櫃讓人隨買即喝，首推必搶限定款「大和蒸餾所蒸餾酒（橘花/朱華）」，大大滿足清酒控。





唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 店家資訊

開幕時間：2023年12月7日（四）11:15

營業時間：10:00 ~23:00

地址：高雄市前金區五福三路57號AB館B1

樓層面積：900坪



若櫻壽司高雄大立店 店家資訊

營業時間：22:00~23:00（最後點餐時間22:00）

地址：高雄市前金區五福三路57號A館 B1



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 獨家必逛專區

DONKISAKE 日本酒、OUTDOOR 戶外用品區、COCOKAWAII可愛專區、自助咖哩區



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 海底隧道

拍攝位置：高雄大立AB館連通道



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 LED視覺燈光秀

活動時間：即日起至2024年2月25日止

活動地點：大立A館外牆



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 4米Donpen落地氣球

活動時間：即日起至2024年1月2日止

活動地點：高雄大立A館外

活動優惠：拍照打卡上傳至DON DON DONKI官方粉絲團，就有機會抽中Donpen玩偶。



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 開幕優惠

1、購買8盒納豆，送高雄限定版保冷袋，優惠價：499元/組（每日限量5o組）

2、本直輸蘋果裝到飽，優惠價：499元（數量有限售完為止）

3、日本產黑毛和牛，開幕買1送z，優惠價：500元（數量有限售完為止）

4、12/開幕當日購買Clear Pro卸妝系列商品，贈毛穴小町安撫面膜（7枚入）優惠價：499元

5、12/7開幕當日Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，開幕買1送1，優惠價：299元

6、Diane工藝香水洗髮露/護髮素（水豐盈亮澤橙花/深層修護玫瑰）開幕買1送1．優惠價：550元

7、三立風味薄燒餅（奶茶/抹茶/椰奶/白巧克力/巧克力）買2送1，優惠價：158元/3件

8、京乃香綜合米果禮盒（附提袋），優惠價：499元

9、日清花椒担担麵杯麵，優惠價：249元/2件

10、單筆消費滿2,000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（恕不挑款），數量有限贈完為止。



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 交通資訊

自行關車：國道一號高雄市中正交流道下一沿中正路市區方向一沿五福二路一中華圓環高雄捷運：捷運紅線中央公園站（Rg）下車一步行10分鐘內

高雄市公車：可搭乘100、224、25、33、50、76、刀、205、站牌（新田路口（中華四路）、中央公園）•83五福路口（自強二路）、218中央公園



唐吉訶德DON DON DONKI高雄大立店 停車資訊

高雄大立A、B館停車場、周邊6個大立合作停車場

