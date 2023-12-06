台北寶可夢中心搶先開箱！寶可夢大師等不及想要開逛的Pokémon Center TAIPEI，由日本人氣天團YOASOBI搶先開箱，在社群上曝光台北寶可夢中心必拍打卡亮點巨型快龍和皮卡丘公仔，讓寶可夢大師更期待12/8開幕日到來。除了有各種開幕限定周邊之外，也推出限量開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，免費領取辦法、地點和時間也一併幫大家整理，就等開幕日到來衝去搶換。





▲上圖取自YOASOBI、Pokémon Center TAIPEI IG貼文 。



演唱《寶可夢 朱／紫》靈感歌曲「Biri-Biri」的日本天團YOASOBI，結束上週台灣演唱會的行程之後，馬不停蹄的前往信義區搶先開逛尚未開幕的台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI，在店門口的巨型快龍和皮卡丘公仔前合影，還在台灣開幕紀念限定款玩偶牆前手拿著精靈球賣萌，帶著大家搶先一睹台北寶可夢中心內部。





▲圖取自Pokémon Center TAIPEI IG貼文。



此外，也搶先公告台北寶可夢中心開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」造型和領取辦法，於12/8起在寶可夢中心台北不限金額消費就送乙張。若是不想到店裡人擠人的話，新光三越台北信義新天地A4館、A8館、A9館共有六個發放場次，只要憑著有綁定會員的新光三越APP，即可到指定地點免費領取，免排隊、免消費最快速領取攻略一定要先衝。若不是會員的話，憑著當天不限金額消費的紙本明細也能兌換乙張。





▲圖取自Pokémon Center TAIPEI IG貼文。

台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊

開幕日：2023/12/8

地點：110台北市松壽路11號3F，新光三越台北信義新天地A11館

營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00

※實際營業時間以新光三越告示為準。



台北寶可夢中心開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」領取辦法

領取時間：2023/12/8~發完為止

領取地點、辦法：

1、寶可夢中心台北結帳櫃檯

領取方式：寶可夢中心台北消費不限金額即可獲得特典卡乙張。



2、新光三越台北信義新天地

領取方式：憑新光三越APP(已綁定會員)，或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得特典卡乙張。

發放時間：每天早上11點至晚間21點

領取地點：

A9館 9F贈品處 12/8~12/12

A8館 B1秘密基地 12/8~12/15

A11館 6F贈品處 12/8~發完為止

A4館 3F貴賓中心 12/8~發完為止

A9館 8F贈品處 12/13~發完為止

A8館 7F贈品處 12/16~發完為止



台北寶可夢中心「入店整理券」領取辦法

發放時間：每日上午8點開始發放，將視現場人潮調整，可能會於營業時間結束前發放完畢的情況，請見諒。

注意事項：

1、請勿於店舖周邊深夜排隊。

2、一人僅限領取一張。若持有兩張以上的情形，視為無效。並僅限本人領取。

3、排隊領取途中，嚴禁同行者加入排隊，如欲領取多人份的入場整理券，請全員到齊後再排隊。

4、如未於入店整理券面記載之時間帶來店，將可能視為無效而無法入店。