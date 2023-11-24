寶可夢大師最期待的「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」開幕日終於公告了！自從寶可夢中心確定來台開設首間分店之後，便掀起極高的討論和關注，寶可夢大師化身偵探挖出新光A11三樓店址之外，更瘋狂敲碗台灣限定新品。如今，終於在官方社群公告確定在12/8正式插旗信義區新光A11三樓，並陸續曝光多款台灣限定新品，讓鐵粉快坐不住想直衝去搶買。







台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」，從店觀到商品都推出台灣限定設計，店觀融入將海島、豐富自然資源等元素，並由俏皮可愛的快龍、皮卡丘大型公仔迎接大家到來。店內中央還有皮卡丘、熊寶寶、胖丁公仔坐鎮。







開幕紀念限定商品則是以台灣夜市及水果為發想，設計出被各式各樣水果包圍的寶可夢限定新品，最經典高人氣的皮卡丘，戴著鳳梨眼鏡、身揹山竹包包的新造型，除了有絨毛娃偶之外，還有刺繡杯套設計，只要是皮卡丘鐵粉就腦波弱的通通都買回家收藏。





台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊

開幕日：2023/12/8

地點：110台北市松壽路11號3F，新光三越台北信義新天地A11館

營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00

※實際營業時間以新光三越告示為準。