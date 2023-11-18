新北歡樂耶誕城終於開城了！除了有絕美的耶誕裝置藝術、光雕秀必拍之外，位於萬坪公園的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，也是爛爛粉一定要朝聖的免費打卡點。這次有閑購物有登錄白爛貓的甜蜜耶誕派對中一起狂歡，在現場大放送推出打卡送白爛貓造型悠遊卡之外，還有有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂等活動，讓爛爛粉拍好、拍滿還有禮物拿。







於即日起至明年1/1在板橋萬坪公園登場的「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，在公園各個角落設置5個超萌白爛貓耶誕打卡點之外，還有快閃店販售各種耶誕限定白爛貓周邊，讓爛爛粉買到瘋掉的地方。一旁的有閑購物攤位則是在11/17-19、12/22-25、12/29-2024/1/1指定期間內，祭出按讚追蹤白爛貓FB粉絲專頁，並加入有閑購物LINE官方帳號，即可免費兌換「白爛貓悠遊卡」乙張，數量有限，動作要快。







現場有閑攤位更有「有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂」活動，線上抽獎券每張除了有有閑購物站上消費滿$300現折$30的優惠券之外，最大獎「財運輿龍 白爛貓」、、二獎「大鵬展翅 白爛貓」公仔、三獎「大鵬展翅 麻糬」公仔等2024過年新周邊商品全都免費送，還有機會把iPhone 15 Pro、白爛貓麻將組、白爛貓懶骨頭帶回家。



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有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂活動資訊

活動內容：凡於有閑購物攤位現場參加「有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂」，即可獲得「有閑購物線上抽獎券」乙張。

官網：https://shop.jollybuy.com/plj2a



有閑購物ｘ白爛貓完成指定任務送好禮

活動時間：11/17-19、12/22-25、12/29-2024/1/1

活動內容：指定活動期間，凡按讚追蹤白爛貓FB粉絲專頁並加入有閑購物LINE官方帳號，就可以至萬坪公園園區內的有閑購物攤位兌換限量「白爛貓悠遊卡」乙張，送完為止。



新北歡樂耶誕城白爛貓的甜蜜耶誕派對 期間限定店與燈區資訊

展出日期：2023.11.17～2024.01.01

限定店營業時間：11:00～22:00

限定店與燈區地點：新北耶誕城-萬坪公園(板橋捷運站一號出口)



29個行政區燈飾地點：縣民大道人行道

燈區亮燈時間：17:30～24:00