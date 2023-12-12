在聖誕月份冷冷的天氣裡，一鍋奶白色的起司火鍋散發濃郁香氣，接著，將法國麵包、牛肉沾進起司鍋，讓法國麵包及牛肉吸附了起司火鍋的精華後，再放入嘴裡，乳酪的香氣四溢在嘴中的各個角落，除了經典起司火鍋外，還有這個聖誕節最令人驚艷的乳酪新滋味，現在就跟著我們來趟乳酪饗宴吧！ ▲ 木火柴燒牛排WoodFire期間創意入菜



期間限定美國乳酪創意入菜



要去哪裡才能吃到這道料理呢？來來來，我們一起去台南！來自台南的木火柴燒牛排館，一直以來以提供顧客最好的牛肉品質為出發，他們引進德國米其林餐廳指定的乾式熟成箱，選用頂級冷藏牛肉，透過嚴格控管濕度和溫度，及加上玫瑰鹽磚的過程，創造出牛肉的軟嫩口感及濃郁味道。



他們更用「柴燒」來烹煮牛肉。烹煮時候，先燒龍眼木至一定溫度，接著便控溫在最佳狀態，以免產生炊煙而造成肉的苦味。透過繁瑣的柴燒方法，木火柴燒牛排館，呈現給顧客們肉的最佳原味。





從前菜到主餐道道驚豔 美好的一餐由開胃菜開始

除此之外，木火柴燒牛排館的每一道菜，都充滿巧思！這次耶誕節限定的菜單中，開胃小點便以最新鮮的美國奶油乳酪為基底，佐上大蒜平衡奶味，再加上芒果泥與堅果點綴，呈現一道非常爽口的開胃小點。

▲ 爽口開胃菜





美國道地美國乳酪鍋 沾著吃最開心



多數的法國麵包都是配著奶油使用而已，這一次，主廚特別以美國常見的起司火鍋為發想，將美國乳酪做成濃郁香醇的起司火鍋，讓饕客們可以沾著熱騰騰、融化的起司，享用帶有麥香的法國麵包，非常特別。

▲ 美國乳酪起司鍋



冷前菜逐步勾勒你的味蕾

以新鮮莫札瑞拉乳酪沾醋後，再做深層發酵，配上台灣豆豉美乃滋、風乾番茄、烤乾的帕瑪火腿，呈現口味豐富的義大利式前菜。

▲ 冷前菜搭配莫札瑞拉乳酪，帶出食材新食感





乳酪結合鮮味的熱前菜



透過頂級生蠔，以奶油、白酒煎過後，搭配辣椒傑克乳酪，襯上菠菜，再去焗烤。口味微辣的辣椒傑克乳酪，將生蠔的新鮮海味完美的勾勒出來。

▲ 熱前菜由辣椒傑克乳酪X頂級生蠔





波士頓龍蝦主餐登場 鮮嫩多滋&牽絲起司完美結合



最後，主餐亮點則是波士頓龍蝦！肉體肥美多汁的波士頓龍蝦，用美國柯爾比傑克乳酪及切達起司絲兩種乳酪絲結合，放入烤箱細心烘烤，除了顏色烤起來誘人食指大動外，趁熱入口，不僅不會搶掉原食材的鮮嫩滋味，更能讓主餐風味再上一層。

▲ 主餐登場！熱呼呼的牽絲起司和波士頓龍蝦交融





美國乳酪驚艷你的味蕾

就靠木火柴燒牛排館的聖誕大餐！



已經吃膩了普通的聖誕節大餐了嗎？來來來，快一起來台南，朝聖木火柴燒牛排館！除了經典牛肉外，要讓味蕾享有全新驚艷體驗，請一定要嚐嚐使用美國乳酪的限定料理。聖誕鈴聲叮叮響，快滿足你嘴巴的願望吧！



木火柴燒牛排館

聯絡電話：06-208-7999

地址：台南市東區前鋒路210號6F

https://www.facebook.com/woodfire.tainan/