聖誕節就要到了，每到年末總會想贈送好禮物給朋友們，感謝一年來的照顧，或是趁著交換禮物的時刻，和朋友們相約聚會，但這些場合裡，總會煩惱禮物該送什麼？確實，禮物最難的不外乎希望讓收到的人開心。別煩惱了，只要掌握這2大重點，就能包你送的窩心、收的人更開心。 ▲ 全新TOP5迪士尼禮物

重點一，美觀與實用兼具。



現代人收禮喜歡實用！但作為禮物，怎麼可以少了「讓人期待」的儀式感？因此，第一大重點，可以選擇具有別出心裁外觀的商品，比如，超可愛的迪士尼商品！讓人一看就讚嘆的外觀，收禮者也因此更期待。再來，揭開包裝後，裡頭的商品不只可愛，更是實用，那就送對了！

重點二，別出心裁最用心。



如何讓人感覺禮物是量身選擇、用心滿滿的呢？投其所好絕對是重點。從小到大，如果知道哪個朋友喜歡哪個迪士尼角色，送給他喜歡的角色系列商品，包準讓朋友暖到心底！今年，剛好是迪士尼百年慶典，趁著這個千載難逢的好機會，送給他迪士尼系列商品，彰顯你的用心吧。而符合這些送禮重點的禮物有哪些呢？Walker開箱給你看。

迪士尼百年慶典，好禮TOP 5大公開

迪士尼系列台灣茶，送給喜歡高質感生活的朋友最佳選擇



百年的台灣茶經典品牌王德傳茶莊，這次推出了「【全套珍藏】迪士尼百年慶典-台灣經典原葉袋茶四罐組」、「迪士尼百年慶典-北埔東方美人原葉袋茶罐12入禮盒」，當經典台灣好茶成為迪士尼系列商品，就成為送給懂品嚐的外國朋友或喜歡質感的人最有記憶點的禮物。

▲ 王德傳茶莊X迪士尼百年慶典原葉袋茶組

大小朋友都愛的曲奇餅乾



BAC Cake & Sweets曲奇餅乾，濃郁香氣、酥脆口感，趁著迪士尼百年慶典，推出「胡迪冒險小隊 手工曲奇（12入）」、「米奇大笑派對 手工曲奇（15入）」，又好吃又可愛，甜食控收到鐵定讚不絕口，不管是家庭聚餐、朋友聚會、辦公室零嘴，或是伴手禮！精緻禮盒搭配美味的曲奇餅乾，送給各年齡層對象都超適合。

▲ BAC Cake & Sweets曲奇餅乾

米奇系列刈包太可愛了！療癒又滿滿飽足感



台灣孩子從小吃到大的奇美食品，以超可愛的米奇、小熊維尼、熊抱哥等迪士尼角色，作為刈包、年輪蛋糕、金沙奶皇包、草莓巧克力包的造型設計，讓可愛角色造型食物和迪士尼百年慶典共襄盛舉，超級療癒！可愛造型的外觀，打算送給家人、好友的飽足感和療癒感滿分的好選擇！

▲ 迪士尼角色造型甜點





孩子最愛的小車車！以各種迪士尼角色造型現身！



最懂孩子們的TOMICA多美小汽車，將米奇、毛怪、小飛象等迪士尼角色設計，打造成孩子們最喜歡的遊園列車商品，讓第一次收到禮物的寶貝們，不只印象深刻，更能陪伴他們度過快樂童年。

▲ TOMICA 迪士尼角色造型小車車

實用派的最愛，龍年限定保溫瓶



品質與溫度都受全台灣人肯定的膳魔師，也在冷冷的冬夜裡，推出玩具總動員主題抱抱龍與三角龍系列的「龍年限定款」，用龍年限定的保溫瓶，記憶這個特別時刻，也暖進每一個人的心吧。

▲ 迪士尼期間限定保溫瓶



看完了這麼多兼具美觀與實用的聖誕禮品大分享，你還在等什麼？趕快把握時間，趁早購入限定商品，讓你的用心，順利傳到收禮者那裡！現在到各品牌門市參加指定活動，還可以有機會抽到迪士尼100周年限定贈品喔。